Mariah Carey se despide de Halloween e inaugura la temporada de Navidad 2024 con divertido VIDEO

Mariah Carey ha dado la bienvenida a la temporada navideña una vez más, ahora con una gran producción videográfica que ha impresionado a los seguidores de la cantante, pues parece ser que cada año, la famosa se esfuerza para que su anuncio por la llegada de la temporada de Navidad sea más especial y llamativa, lo que agradecen aquellos que también aman esta emotiva y helada temporada del año.

Si bien Halloween acaba de pasar, para Mariah Carey no hay tiempo que perder, pues una vez que ‘se descongela’ para recibir a la Navidad, hay mucho que hacer para celebrar a la que es una de las últimas celebraciones del año y la más especial para miles de personas. Es el momento de las reuniones familiares, el agradecimiento por un año más, pero también tiempo de celebrar y disfrutar de regalos, música, comida y películas que nos trae la temporada.

Este 1 de noviembre, faltan 54 días para el 24 de diciembre, los cuales si bien parecen ser muchos, en realidad de pasarán volando, por lo que es momento de ir entrando en el espíritu de la época y gozar de todo lo que la temporada nos da en los diversos aspectos de la vida.

Mariah Carey inaugura la temporada navideña

Fue a través de Instagram que Mariah Carey cumplió con lo que ya es una tradición, al compartir un video en el que podemos ver como la famosa recibe a la nueva temporada, aunque en esta ocasión, no mostró cómo se descongelaba, como hacía en el pasado, sino que primero enseñó un look que impactó bastante al público en redes sociales.

Al inicio del clip, podemos ver a la cantante disfrazada como Morticia Addams y baila con su Homero brevemente, hasta que lo empuja y va por una daga, la cual lanza cerca del rostro del hombre. Es entonces cuando mira a un armario que se abre, mostrando el vestido rojo ajustado estilo Santa Claus que ya es clásico de ver en ella y en las referencias más clásicas sobre Navidad.

En entonces que aparece la versión navideña de la famosa, quien exclama “It‘s Time” (en español, ‘llegó la hora') y el lugar se transforma en una mansión de hielo llena de regalos y con un árbol de Navidad. Su Homero, se transforma en un hombre de nieve al sonido de ‘All I Want For Christmas’. Podemos ver a la famosa sonriente mientras mira a la cámara y se encuentra en un trineo. Al final, podemos ver una especie de postal donde luce el camino y una casa decorada para Navidad.

¿Por qué Mariah Carey es la reina de la Navidad?

Si bien Mariah Carey es una prolífica artista, hay una canción por la que todo el mundo la conoce, 'All I want for Christmas is you', un tema que suena siempre, en todos lados, durante la temporada navideña, lo que la ha convertido en un clásico de la temporada, a más de 30 años del lanzamiento de la canción.

Ella misma se autoproclamó como ‘La reina de la Navidad’ debido a su gran éxito con los villancicos y que el público la recuerda siempre en esta época del año, lo que lleva a que las escuchas de su música se despeguen. A pesar de su éxito comercial, la artista no puede presentarse de tal modo, según la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, quienes denegaron la solicitud en 2022.

Cabe mencionar que en realidad Mariah Carey no es de manera oficial la ‘reina de la Navidad’, pues el título lo ostenta Elizabeth Chan, una artista de 42 años que reside en Nueva York y que a lo largo de su carrera, se ha enfocado a escribir solo canciones navideñas.