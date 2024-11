Mauricio Castillo revela que casi muere por sus adicciones: ‘Me salvaron la vida’ | VIDEO

Después de la polémica que envolvió a Mauricio Castillo por sus problemas de alcoholismo y adicciones en julio pasado, el ex integrante de Otro Rollo se sinceró en entrevista con Yordi Rosado sobre todo lo referente a su enfermedad y el momento en el que se dio cuenta de que necesitaba ayuda para recuperarse y salvar su vida.

Recordemos que fue en el mes de julio que se dio a conocer que Mauricio Castillo habría sido despedido de la empresa Multimedios y también había sido sustituido momentáneamente como productor del programa Me Caigo de Risa del Canal 5, ya que estaba causando problemas en las grabaciones del programa de comedia que ahora está nominado a los Premios Emmy.

Si bien en ese momento se mencionó que el conductor habría sido internado en un Centro de Rehabilitación, fue en su entrevista con Yordi Rosado que el famoso reconoció finalmente sus problemas de consumo de sustancias como el alcohol y la cocaína, además de los difíciles momentos que atravesó antes de decidir dejar de utilizar estas sustancias.

Los problemas de adicciones de Mauricio Castillo

Mauricio Castillo recordó que sus problemas de alcoholismo iniciaron poco después de que terminara Otro Rollo, al asegurar que al transportarse en avión bebía por nervios y que si bien nunca ha pisado un escenario borracho, después de sus presentaciones tomaba hasta perderse.

Sin embargo, los problemas se intensificaron con su paso en el programa de Unicable, Miembros al Aire, aunque confesó que era un adicto funcional, pues tomaba y consumía cocaína para llevar a cabo sus actividades del día a día.

“Yo consumía cocaína y alcohol (..) la primera vez que consumí cocaína fue hace muchísimos años y no me enganche, pero la volví a consumir cuando estuve en el programa, la retomé, pero la cocaína no fue un problema de adicción tan grande como el alcohol, el alcohol me creó un problema de dependencia (..:) con la cocaína funcioné muy bien”, contó, además de mencionar que sus adicciones se manifestaron hasta sus 60 años.

La vez que Mauricio Castillo casi muere; pidió ayuda a su ex pareja

Castillo revela que ingresó a un Centro de Rehabilitación hace tres meses, después de que sus hijos se lo pidieran y de que casi pierde la vida. "Estaba grabando la décima temporada de ‘Me Caigo de Risa’ y estaba yo consumiendo diario, desde la mañana (…) no consumía coca, era solo alcohol, yo fui, sigo siendo un alcohólico”, contó.

El famoso confesó que el despido de Multimedios fue porque en dos ocasiones llegó borracho al noticiero, pues ya tomaba desde la mañana hasta altas horas. Además, contó que sus vecinos lo encontraron tirado y golpeado en la calle, aunque no recuerda nada de lo que había pasado y eso lo tomó como una primera alerta de que su vida estaba en un serio peligro.

Menciona que dos días después, su compañero Isaac Salame lo vio y se dio cuenta de que algo no andaba bien, ante lo que pidió que fuera interceptado por la producción de Me Caigo de Risa antes de que se marchara: “Estaba a punto de subirme a mi moto, me iba a dar en la madre, me salvaron la vida”.

Fue entonces que buscó a su expareja, a quien le pidió ayuda: “Le dije ‘no puedo más’, me fue a sentar a mi cama y me dijo ‘vas a entrar a una clínica, ya está todo arreglado’ (...) yo lo acepté en ese momento”. Además, mencionó, “tenía la presión muy alta, me podía dar una congestión, un infarto (....) todo el tiempo me quedé con Marisa (su exesposa), me estuvo checando cada dos horas". Actualmente, Mauricio Castillo lleva tres meses sin consumir sustancias.

