Muere Quincy Jones a los 91 años

El productor Quincy Jones, quien ganó notoriedad por sus colaboraciones con Frank Sinatra y Michael Jackson, falleció a los 91 años, según confirmó su publicista, de acuerdo con la agencia Reuters.

A través de un mensaje recuperado por el diario The New York Times, Jones falleció tranquilamente en su hogar .

Conocido como “Q”, Jones dejó una huella indeleble en diversos géneros musicales. Inició su carrera tocando trompeta en clubes nocturnos de Seattle, donde a los 14 años forjó una amistad con el legendario Ray Charles.

Estudió en la Berklee School of Music, aunque abandonó sus estudios para acompañar a la banda de Lionel Hampton en una gira, una decisión que lo lanzó al estrellato. Durante la década de 1950, Quincy recorrió el mundo, consolidándose como trompetista, compositor y director de orquesta.

A lo largo de su carrera, Jones rompió barreras raciales, convirtiéndose en el primer vicepresidente negro de una discográfica importante en Estados Unidos, Mercury Records, y en el primer director musical afroamericano para los Premios Oscar en 1971.

Su talento y versatilidad le permitieron colaborar con figuras como Miles Davis, Count Basie, Ella Fitzgerald y Frank Sinatra. De hecho, su arreglo para “Fly Me to the Moon” de Sinatra fue la primera canción reproducida en la luna, un hito que quedó en la historia.

Sin embargo, su asociación más célebre fue con Michael Jackson. Juntos produjeron tres de los álbumes más icónicos de la música pop: “Off the Wall”, “Thriller” y “Bad”. “Thriller”, lanzado en 1982, rompió récords de ventas y catapultó a Jackson como el “Rey del Pop”.

Bajo la producción de Jones, Jackson exploró un estilo innovador que fusionaba disco, funk, rock y sonidos africanos. Canciones como “Billie Jean”, “Beat It” y “Thriller” marcaron una era, convirtiéndose en himnos universales.

Además de la música, Quincy Jones se destacó como productor de cine y televisión. En 1985, organizó y produjo la grabación de “We Are the World”, un sencillo benéfico que unió a superestrellas como Stevie Wonder, Bob Dylan y Bruce Springsteen en apoyo contra la hambruna en África. También coprodujo la película “El color púrpura” y fue pionero en la televisión con la serie “The Fresh Prince of Bel-Air”, que impulsó la carrera de Will Smith.

Con 28 premios Grammy y honores internacionales, su legado abarca jazz, pop, R&B y bandas sonoras que definieron generaciones.

