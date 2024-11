¿Quién es la máscara? 2024: ¿Quién es Maraña? Descubre su identidad

Maraña es una bola de estambre que llegó al escenario de ¿Quién es la máscara? 2024, su personalidad tierna y olvidadiza conquistó a los fans de este programa que cada domingo esperan que los personajes canten uno de los temas del momento.

Maraña de ¿Quién es la máscara? 2024

Una de sus pistas es que es se le olvida todo, casi como el personaje de Dori, de la película Buscando a Nemo, asimismo dijo que está Entre dos tierras y se mostró que le gusta tocar la batería.

Quién es Maraña de ¿Quién es la máscara? 2024

Los fans aseguran que Maraña es La Rivers, la famosa streamer de Monterrey, pues afirman que la voz de este simpático personaje es muy similar al de la estrella de Internet.

Maraña siendo Rivers??? La verdad es que si veo al chaneke siendo por esa voz raposilla de José José JAJAJAJ Ojalá si sea!#quieneslamascara pic.twitter.com/SJsqDoghg8 — 🖇️Grecka Noiret Agron 💫 (@GreckaNOiret25) November 4, 2024

“Maraña es Rivers, a mi no me engañan”, “Maraña es la Rivers 100% quién no reconoce esa voz”, “Maraña siendo Rivers??? La verdad es que si veo al chaneke siendo por esa voz raposilla de José José JAJAJAJ Ojalá si sea!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet que no dudan de la personalidad de este personaje de ¿Quién es la máscara? 2024.

Juanpa Zurita es quien rápidamente identificó a La Rivers desde el primer momento que la escuchó. Sin embargo, Anahí dice que es la también streamer Ari Gameplays, pero los fans aseguran que también podría tratarse de Sofía Rivera.