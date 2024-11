Memo Aponte amenaza con quitarse la vida tras declaraciones de su ex novia: ‘Ya estoy cansado’ | VIDEO

Memo Aponte reaccionó a las acusaciones de su última novia, Shadia Haddad, al realizar un directo en el que señala a la joven por manipularlo, utilizar sus mayores miedos en su contra, querer obligarlo a mantenerla y lo más delicada, responsabilizarla por el hecho de que él podría quitarse la vida.

Fue hace días que Shadia Haddad reveló que Memo Aponte le era infiel y que al parecer, el influencer la engañaba no solo con mujeres que conocía en aplicaciones como Tinder y Bumble, sino que incluso realizaba fiestas con chicas y amigos que terminaban en orgías, lo cual escandalizó por completo al público.

Es que también quien se pone de novia con Memo Aponte después de todo lo que se sabe de él. pic.twitter.com/vh9FX4WH9b — Serafín (@Montana_Serafin) November 6, 2024

El famoso alcanzó el éxito desde su juventud, pues era conocido por interpretar las voces de personajes de Disney como Nemo de Buscando a Nemo o Phineas de la serie Phineas y Ferb. Sin embargo, a lo largo de los años ha enfrentado polémicas por hablar con menores de edad y crear contenido extraño disfrazado de personajes infantiles para su canal de YouTube.

¿Qué dijo Memo Aponte sobre las declaraciones de Shadia Haddad?

A través de un video, Memo Aponte se pronunció sobre los señalamientos que ha recibido recientemente por parte de su ex pareja y otras mujeres: “He pasado por días complicados y muy oscuros, hace unos días quise renunciar a mi propia vida (…) varias veces de mi vida he estado muy cerca de este tipo de situaciones (…) vivir una vida en la que vives odiado por todo el mundo y que todo mundo te juzgue sin conocerte y que dicen cosas terribles de ti, es horrible y ya me cansé”, explicó.

En ese sentido, el famoso aseguró que recibió la amenaza de “si no haces lo que te digo, te quemo en redes sociales”, al señalar que varias de sus ex novias han tratado de manipularlo con ello. Sobre su relación con su ex novia, asegura: “Llegamos a tener muchos problemas, no nos pudimos comunicar de la mejor manera, peleábamos, intentamos vivir juntos, fue muy complejo, a mí no me gustaba que no tenía gratitud, asumía que todo lo que yo le daba era mi obligación", señaló.

Memo Aponte habla de quitarse la vida

El influencer mencionó que en el pasado ha tenido intenciones de quitarse la vida: "Ella sabía que uno de mis miedos más grandes era que alguien saliera y me destrozara la vida, porque varias veces estuve a punto de suicidarme, de renunciar a mi vida, y es algo que no he superado".

Basta de que me traten así, si el día de mañana ella escala las cosas, yo se los digo desde ahorita, no voy a estar aquí, por qué quién quiere vivir en un mundo donde no los quieren, los tratan mal o los juzgan sin conocerlos, nadie quiere vivir una vida así, la calidad de vida va a ser terrible"; dijo.

En un directo posterior, el actor de doblaje agradece a sus fanáticos y reitera su cariño por ellos mientras llora. “Siempre intenté dar lo mejor de mi, no fue perfecto, hice todo para ser una mejor persona. Ya estoy cansado" expresó brevemente el influencer, “hay mucha gente que me odia y no voy a cambiar eso nunca [...] Les voy a hacer un favor”.

Al final del video, podemos ver que Aponte luce sumamente afectado y busca cómo apagar el directo, ante lo que mueve su teléfono y por unos segundos apunta a una cuerda que cuelga del techo. Esto ha generado conversación en redes, pues si bien algunos están preocupados por el actor, otros mencionan que mostró eso a propósito y que con su discurso solo busca manipular al público.

Por su parte, Shadia Haddad compartió en redes sociales una captura de pantalla en la que Memo Aponte la amenaza con quitarse la vida y asegura que le compartió una foto en la que tiene una soga en el cuello. “No es la primera vez que pasa, me ha hecho mil veces esto y a su ex también", señaló la joven, mientras se deslindaba de dicha responsabilidad.