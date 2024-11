¿Amely Nodal, hermana de Christian Nodal, no soporta a Ángela Aguilar? Este VIDEO lo demostraría

¿Amely Nodal y Ángela Aguilar no se soportan? Esto se sabe

La controversial relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no deja de dar de que hablar y por las situaciones tan extrañas que rodean el inicio de su noviazgo y pronto matrimonio, muchos se preguntas sobre las opiniones de quienes rodean a la pareja, como lo son Pepe Aguilar, la madre de Nodal o su hermana, Amely.

Desde que se dio a conocer la unión entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, no se han detenido las teorías de quienes aseguran que la familia del cantante sonorense no soportaría a la nieta de Flor Silvestre, pues prefieren a la madre del primer hijo del famoso, Cazzu, cuya bebé apenas tiene poco más de un año de nacida.

La Sra Cristy Nodal y @Cazzu disfrutando del concierto de Alejandro Saenz donde Christian compartio escenario con El....



Credits: Cristy Nodal Instagram pic.twitter.com/GfK2sMadsw — California Nodal Fan Account (@Anahi401) February 22, 2023

Anteriormente, se dio a conocer que la esposa del cantante de regional mexicano no fue invitada al bautizo de su sobrino; además, la madre del artista pasó por alto el cumpleaños de la joven, cosa que no solía pasar cuando Cazzu estaba en la vida de su hijo, pues ella sí recibía felicitaciones y afecto explícito por parte de toda la familia.

¿Amely Nodal no soporta a Ángela Aguilar?

Es a través de un breve video en las redes sociales de Amely que surgen las nuevas teorías sobre una relación poco cordial entre ella y su cuñada, Ángela Aguilar. Todo esto a partir de la fiesta de cumpleaños de su madre Cristy Nodal, a la que Christian Nodal apareció con su esposa después de especulaciones sobre si sería invitada o no.

En el video, podemos ver varios momentos en los que muestra los detalles de la lujosa fiesta, la cual estuvo llena de lujo con flores y un código de vestimenta llamativo. Además, podemos ver a varios de los asistentes disfrutando de la velada.

Quien brilló por su ausencia en el video de varios segundos, fue Ángela Aguilar. Esto ha provocado que el público especule de como la familia sonorense no apoya la relación del cantante con la hija de Pepe Aguilar, pues esto indicaría que la mujer no está muy contenta con el matrimonio de su hermano.

Cabe recordar que Amely no se hizo presente en la boda de su hermano, la cual se llevó a cabo hace ya varios meses. Además, de él era el sobrino del artista que fue bautizado y a cuyo evento no asistió la cantante mexicana. Sumando a todo esto, el público recordó que la hermana de Nodal no sigue a Ángela en redes sociales.

A pesar de todo, se desconoce si Ángela Aguilar y Amely tienen una relación de rivalidad o desagrado entre ellas, aunque todo parece indicar que a la hermana de Christian Nodal no le ha agradado mucho su nueva nuera.