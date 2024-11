La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar sí fue real; esta es la prueba de que fue legal | VIDEO

Después de mucha especulación sobre si la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar en Morelos había sido falsa, finalmente se reveló que los cantantes de regional mexicano sí se casaron, de acuerdo con lo que contó el director de Registro Civil del Estado. De este modo, se acabaron las especulaciones en torno al casamiento de los famosos.

En redes sociales se ha dicho mucho de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar desde que Cazzu reveló que ella no estaba informada de su noviazgo; esto llevó al público a preguntarse de la boda de los famosos e incluso, llegaron a teorizar que la pareja sí se casó en Italia, como se había rumorado en el pasado cuando recién dieron a conocer que eran novios.

Aseguran que Nodal y Ángela SÍ se casaron en Morelos

En una conferencia para prensa, el director del Registro Civil de Morelos, Israel González, señaló que la boda de los famosos cantantes era completamente real y legal, desmintiendo las declaraciones de una supuesta trabajadora en el registro. “Legítima, real y legal", señaló el servidor público.

Mencionó que para dar certeza de la declaración tendría que revisar el libro. “El acto sí se realizó, cumplieron con los requisitos de ley, hicieron los pagos de derechos y está conforme la ley", señaló. Además, mencionó que se cumplieron con todos los requisitos en documentación y en estudios prematrimoniales.

“No hay tema, no hay objeción, es totalmente real y cierto", sentenció el funcionario. Mencionó en ese sentido que tanto la plataforma como los libros solo son visibles para los involucrados, por lo que tampoco puede mostrar las evidencias del casamiento a los medios de comunicación.

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar es legítima, legal y real, aseguró el director del Registro Civil de #Morelos, Israel González, luego de que una supuesta trabajadora del registro filtrara que había sido falsa.#ChristianNodal #ÁngelaAguilar #BodaDelAño #RegistroCivil pic.twitter.com/L6K7foO1qH — Óscar Guadarrama (@_Oscargtorres) November 5, 2024

¿Por qué decían que la boda de Nodal y Ángela era falsa?

A través de redes sociales, circulaba un video en el que una persona que trabaja en el Registro Civil de Morelos, señalaba que había inconsistencias en el papeleo del matrimonio de la parejita. En ese sentido, mencionó que habían vacíos legales en el matrimonio civil, pues el acto no aparecía en el sistema del Registro Civil.

“Da la casualidad que en éste Registro Civil no te dan acta si no eres titular con un argumento pedorro de que no eres familiar... inclusive en otros municipios del estado tú puedes consultar cualquier acta sin problema, mientras sepas los datos”, añadió. A pesar de las declaraciones, ya se confirmó que la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal sí es real.