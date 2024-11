René Franco corre EN VIVO a Fernanda Ostos tras brutal regaño: ‘Nadie te aguanta’| VIDEO

René Franco enfrenta una nueva polémica, después de que este jueves, el periodista regañara brutalmente a la actriz Fernanda Ostos en su programa de YouTube La Taquilla, una polémica que se generó por las críticas que recibió el conductor debido a su actitud, la cual muchos consideraron como grosera, contra la mujer.

Así fue la pelea en vivo de René Franco con Fernanda Ostos

La polémica inició al arranque de la transmisión de La Taquilla por YouTube, donde la conductora Fernanda Ostos se conectó como invitada al programa. Mientras hablaban de la estancia de René Franco en Miami, ante lo que la actriz decidió ponerse a maquillarse y comenzó a leer los comentarios.

De pronto, Franco dice “lo maravilloso de que esto sea un podcast es que la Ostos puede maquillarse, le vale gorro, verse horrible, no importa, y además sentar las nalgas sobre el micrófono y echarlo a perder...”, ante lo que muchos aseguran que el comentario leído anteriormente le había dolido y estaba buscando cómo desquitarse.

Así trata Rene Franco a sus compañeras de trabajo…



Para quienes no lo saben, comencé a ir a “La Taquilla” hace un par de semanas y acepté gustosamente (sin importar las horas o el tiempo que me hicieran esperar antes de comenzar). Sin embargo, jamás imaginé que me tratarían de… pic.twitter.com/fDNBsyyKWa — Fernanda Ostos (@fernandaostos) November 8, 2024

En un inicio, Ostos se lo tomó de broma, pero René siguió con el regaño y le comenzó a decir que la gente ve “muy mal” que alguien esté arreglándose. En ese sentido, comenzó a indicarle la manera en la que debería de acomodarse para la cámara. En ese sentido, asegura que ha corregido a personalidades como Cynthia Urias para que la persona luzca ‘cómoda en la cámara', asegurando que no era un regaño.

Fueron varios minutos en los que el conductor dio a Fernanda sobre las instrucciones de la postura correcta a tomar en cámara, asegurando que el contenido sería bueno para un DIY (Do It Yourself o Hágalo Usted Mismo) de cómo sentarse frente a la cámara.

Posteriormente, René Franco le pide a su colaboradora, Cristina Escobar ‘La Rulos’ que le enseñe a Oslo a cómo no hablar por encima del resto, ante lo que Fernanda bromea al decir “no va a pasar, lo voy a seguir haciendo”, momento en que la expresión del famoso cambia y se transforma en una severa.

“Quiten a Ostos del aire, voy sólo con ‘La Rulos’, nos vemos Ostos, gracias. Te pago este“ y luego le explica a la actriz, “la gente quiere oír el programa, no quiere oír ruido" a lo que ella le respondió, que sabía perfectamente, que no era una broma, y una vez que se quitó el micrófono le dijo a René Franco: “nadie te aguanta, ching* tu madre”.

Tras unos segundos de incredulidad, ‘La Rulos’ le cuestiona a René Franco por haber sacado así como así a Fernanda Ostos del programa, al indicar que ella tenía mucho tiempo esperando, ante lo que él aseguró que puede volver al día siguiente.

“Para quienes no lo saben, comencé a ir a “La Taquilla” hace un par de semanas y acepté gustosamente (sin importar las horas o el tiempo que me hicieran esperar antes de comenzar). Sin embargo, jamás imaginé que me tratarían de esa manera. Al principio lo tomé como una broma, pero en el fragmento que les comparto a continuación, pueden observar cómo, incluso antes de que yo entrara, ya se expresaban de mí de una forma que no me agrada", expresó Olmos posteriormente.

Mira el episodio completo de ‘La Taquilla’ con René Franco