¿Serán papás? Aseguran que Adrián Marcelo y Karina Puente ya esperan a su primer bebé

Aseguran que Adrián Marcelo y Karina Puente están en la espera del primer hijo de su matrimonio, lo cual ha emocionado en redes sociales a los seguidores del polémico comediante, quien había revelado en el pasado que su matrimonio no habría podido concebir a un bebé a pesar de que tenían las intenciones de hacerlo desde hace bastante tiempo.

La noticia de que Karina Puente y Adrián Marcelo no podían tener hijos llamó mucho la atención del público, pues fue a los pocos días del inicio de La Casa de los Famosos México 2 que el conductor reveló esta información y después, quienes no son fans de su comedia, se mostraron aliviados

Que poca que a Adrián Marcelo no le han puesto un video de sus hijos. — Maca Carriedo (@maca_online) August 26, 2024

¿Adrián Marcelo y Karina Puente serán padres?

Fue el pasado 8 de noviembre que la cuenta de la influencer Chamonic reveló que Adrián y su esposa habrían logrado embarazarse después de años de intentarlo. “Pues me cuentan alguien cercano a la familia de uno de ellos que Adrián Marcelo y su esposa estarían en la dulce espera …! así es serán papás !!! Ojalá todo salga bien. Tiempo al tiempo, esperemos q lo desmientan y luego lo confirmen así pasa …, a mi no me crean el tiempo es la confirmación”, escribió.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada por ninguno de los dos. La influencer señala que darían la noticia en unos meses más, ya que hayan pasado los primeros meses de gestación, donde el bebé es más vulnerable y es más probable que algo falle.

¿Por qué Adrián Marcelo no puede tener hijos?

Fue en una conversación con Shanik Berman que Adrián Marcelo contó "Estoy intentándolo (tener hijos). No se está pudiendo, no está pegando el chicle“, reveló en ese momento, con lo que sorprendió al público. Además, señaló que el tema se debía a ”una baja carga ovárica" de parte de su esposa.

“El tema es que como hombre, es muy difícil porque tú ves a tu mujer con ese anhelo y la ves sufrir y eso sí te pega mucho, te pega mucho porque es una carga muy pesada que pues seamos honestos, el ideal de la mujer o como el fin biológico”, reflexionó en ese momento Adrián Marcelo.