Blink-182 salda deuda con México y ofrece explosivo show

Blink-182 saldó su deuda con México, después de las cancelaciones del pasado mes de abril, porque el bajista Mark Hoppus tuvo problemas de salud. La noche del sábado al fin se reencontró con sus fans ofreciendo un espectáculo lleno de pop punk, ante un Estadio GNP Seguros a 61 por ciento de su capacidad, pues convocó a 40 mil seguidores y el recinto tiene un aforo de 65 mil.

A las 21:30 horas, Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker subieron al escenario para dar la bienvenida al show con el tema de principios de los años 2000, “Feeling This”, que de inmediato llenó de energía. A esta canción le siguió “The Rock Show”, en la que le hicieron honor al tema al incluir pirotecnia que iluminó el cielo. “Nos tomó mucho tiempo, pero ya estamos acá”, dijo Tom DeLonge, a manera de disculpa por las reprogramaciones y cancelaciones de la banda estadounidense en México.

Blink182 en el Estadio GNP Seguros

Sin embargo, con este espectáculo Blink-182 parecía dispuesto a reivindicarse. El concierto incluyó una producción llena de fuegos artificiales, diversos juegos de luces y la interpretación energética de la agrupación, especialmente cuando Travis Barker daba cátedra en la batería, verlo sosteniendo las baquetas y moviendo los brazos con tal habilidad hipnotizó a más de uno de los presentes. Al final de cada acto lo ovacionaban, ya sea con gritos o con efusivos aplausos.

En el arranque también sonó “Aliens Exist”, de su Enema of the State (1999) y ya avanzado el show, en “Stay Together For the Kid”, la banda pidió a sus fans que encendieran las luces de sus celulares, pues llegaba uno de los momentos emotivos de la presentación. “¿Quién viene de un lugar roto de padres divorciados?”, preguntó Mark Hoppus. El público se entregó en esta desgarradora canción.

Luego, para “Not Now”, Travis Barker, ya sin la playera puesta, se lució en la batería golpeando con las baquetas los platillos en total trance y con una energía que contagió a sus seguidores que lo miraban con admiración y sorpresa.

Mark Hoppus de Blink 182 en el Estadio GNP Seguros.

Después vino otro himno de la agrupación, “I Miss You”. El sonido sombrío de este tema y el ritmo lento crearon una atmósfera llena de tristeza.

Sin embargo, después el recinto se cimbró con “What’s My Age Again?”, que recuerda a unos jóvenes Mark, Tom y Travis corriendo desnudos en el video oficial de esta canción.

Como la agrupación estaba dispuesta a terminar con el ánimo al 100, para la recta final también eligió el éxito “First date” y “All the Small Things”, que puso a temblar el estadio de tantos saltos.

Para cerrar el show, Blink-182 eligió “One More Time”, de su álbum homónimo lanzado en 2023, en el que la banda expresa cómo las tragedias que los han rodeado los volvieron a unir.