The Mars Volta le inyecta psicodelia sonora al Corona Capital

Como ya es tradición en esta época del año en Ciudad de México, este viernes 15 de noviembre comenzó una edición más del Corona Capital, emblemático festival que abrió el primero de sus tres días en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Brigitte Calls Me Baby, agrupación de indie rock con cierto sonido retro, la cual tocó temas de su exquisito álbum debut, The Future is Our Way Out, deleitando además con la hipnótica voz de su cantante, Wes Leavins.

Posteriormente, The Beaches apareció con mucha actitud; Jordan Miller cantando y tocando el bajo, Kylie Miller y Leandra Earl en las guitarras, y Eliza Enman-McDaniel dándole a la batería fueron justo lo que se necesitaba para que la energía empezara a subir más en ese momento.

Crisanta Baker, la guitarrista de Lo Moon.

Luego, la banda británica The Vaccines tuvo un muy buen recibimiento con un “oe oe oe oe oe Vaccines Vaccines” del público, lo que agradecieron con entusiasmo mientras tocaban algunas de sus canciones más conocidas, incluyendo “I Always Knew” e “If You Wanna”. El vocalista también aprovechó para saludar con un “hola Corona Capital” en español y mencionó que llevaba tiempo esperando para regresar a nuestro país.

En otro regreso a México, Blonde Redhead, proyecto liderado por los gemelos Pace, derrochó talento con su efectiva combinación de dream pop, noise rock, art rock e indie pop en temas que llevaron al público de la melancolía a una explosión repentina de emociones frenéticas entre delirantes riffs de guitarra, acompañados por la melodiosa voz de Kazu Makino.

El joven cantautor David Kushner, quien se volvió conocido gracias a TikTok, llegó con su profunda voz, saludando con un “México ¿cómo estás? Estaba esperando mucho poder venir” e interpretando temas como “Poison”. Al mismo tiempo, con su original propuesta de jazz y un poco de improvisación libre, BadBadNotGood le puso otro sabor al viernes con saxofón, teclado, bajo, guitarra, batería, tambores y sintetizadores sonando en completa armonía.

Briggitte Calls tocó sus mayores éxitos.

Más tarde, aunque se sentía un clima frío, los canadienses de MAGIC! le pusieron calor al ambiente con su reggae-pop, interpretando temas como el icónico “Rude”, con el cual llevaron a los asistentes en un viaje en el tiempo 11 años atrás, cuando sonaba en todo el mundo.

Uno de los mejores momentos del día llegó de la mano de Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala con su fusión de rock experimental, psicodelia y hasta ritmos latinos. The Mars Volta se apoderó totalmente del escenario y el festival desde la primera canción que interpretó como parte de un setlist en el que sobresalieron “Drunkship of Lanterns”, “L’Via L’Viaquez” y Roulette Dares (The Haunt Of)”, emocionando a los asistentes.

The Vaccines sorprendió a los fans mexicanos.

Mientras Cadric presumía su rango vocal y hacía malabares con su micrófono, Omar aprovechaba cada ocasión que podía para sacar sus mejores pasos; ambos notablemente metidos de lleno en su música. Además, cada tema fue alargado por los músicos, quienes tocaron arreglos únicos que le daban nueva vida a cada uno. Distorsión, dramatismo, emotividad y baile a ritmo de salsa fueron algunas de las cartas con las que jugó The Mars Volta.

Después, el festival continuó con intervenciones notables de Cage The Elephant, Warpaint, TOTO con todos los asistentes coreando el clásico “Africa” en una sola voz y el glorioso combo doble lleno de nostalgia cortesía de Green Day tocando completos sus discos Dookie y American Idiot, como parte de su The Saviors Tour, en lo que resultó pura celebración y alegría para los fans de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool.