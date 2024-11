Explosivo rock con Paul McCartney e Iggy Pop en el Corona Capital

Y por fin la noche que todos los asistentes al Festival Corona Capital esperaban llegó: ver a dos leyendas de la música en una misma jornada, Paul McCartney e Iggy Pop, quienes cerraron la edición 2024 con una explosiva dosis de rock.

El reloj marcaba las 23:40, las luces se apagaron y los gritos de la gente se hicieron uno solo y entonces apareció en el escenario el ex-Beatle junto a su banda para interpretar “A Hard Day’s Night”. Así comenzó uno de los mejores shows de la última jornada.

Iggy Pop ofreció una alta dosis de rock en su show.

“Letting Go” fue la pieza elegida para continuar con el espectáculo del ex-Beatle. “Hola México, ¡quihúbole banda!, esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español” fueron sus primeras palabras de Paul McCartney. Momentos después el bajista dio la entrada para “Got to Get You Into My Life”, una de las canciones más aclamadas de la noche.

Más de 80 mil personas abarrotaron el escenario principal, Corona, para corear los éxitos “Come On To Me”, “Let Me Roll It” y “Getting Better”.

Hasta el cierre de esta edición aún faltaba la mitad del concierto del ex-Beatle y la gente esperaba canciones como “Blackbird”, “Lady Madonna”, “Something”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, “Get Back”, “Let it Be” y “Hey Jude”, entre otras.

Kim Gordon, leyenda del rock alternativo, ayer.

Beck destacó con una presentación llena de energía.

Momentos antes, el músico de Detroit, Jack White, ofreció un show poderoso y potente. Como ya es característico, el guitarrista dió cátedra de cómo se hace un espectáculo de rock y para muestra comenzó con un cover de “I Wanna Be Your Dog”, original de The Stooges.

Con el tono característico de su guitarra y la saturación de la distorsión, el compositor prosiguió la noche con “Old Scratch Blues”, “Love Interruption”, “Why Walk a Dog?” y “Lazaretto”, por mencionar algunas canciones.

El compositor arrancó el alarido del público cuando ejecutó “Icky Thump” y “The Hardest Button to Button” de The White Stripes; además, “Broken Boy Soldiers” y “Steady, As She Goes”, canciones que pertenecen a su proyecto The Raconteurs de rock alternativo.

Y para abrochar de la mejor manera su presentación Jack White tomó su guitarra, subió la distorsión y rasgó las siete notas de la melodía de la famosa “Seven Nation Army”, canción que compuso con The White Stripes, y entonces todos los presentes enloquecieron brincando y coreando la pieza.

Empire of de Sun sorprendió con esta producción.

Jack White rindió tributo a Iggy Pop con “I Wanna Be Your Dog”.

Cerca de las 21:00 horas hubo una dispersión de público con las presentaciones de la británica Sophie Ellis-Bextor y el multiinstrumentista estadounidense Beck, ya que sus horarios se empalmaron. El célebre compositor comenzó su presentación con un combo de canciones compuesto por las famosas “Devils Haircut”, “The New Pollution” y “Qué Onda Guero”.

La noche siguió con piezas como “Nicotine & Gravy”, “Wow”, “Debra”, “Go It Alone” y “Sexx Laws”, canciones que repasan las tres décadas de trayectoria del reconocido compositor.

La presentación llegó a su clímax cuando toda la gente comenzó a corear “soy un perdedor, i’m looser baby” y entonces sonó la aclamada “Loser”, canción que tiene influencias de géneros como hip hop y folk y con la cual obtuvo reconocimiento de toda la industria musical en los años 90.

En otro punto del Autódromo Hermanos Rodríguez, Iggy Pop hizo acto de presencia y como es su costumbre a los pocos minutos de la presentación se despojó de su chaleco de piel mientras sonaba “T.V. Eye”.

Travis brindó un nostálgico set durante su show.

New Order puso a bailar con sus temas clásicos.

“¡Rock power!”, dijo el también conocido como “El padrino del punk” y entonces sonó la canción con base total de rock and roll clásico. Para sorpresa de muchos el guitarrista invitado de la banda soporte de Iggy Pop fue el fundador de los Yeah Yeah Yeah’s, Nick Zinner.

Su presentación continuó con canciones llenas de poder y actitud punk, además de interpretar piezas emblemáticas como “The Passenger”, “Lust for Life” y la potente “I Wanna Be Your Dog”.

Por su parte, la jornada vespertina la amenizó otra artista emblemática de la escena underground del rock alternativo, Kim Gordon, conocida por haber sido la bajista y cantante de Sonic Youth. Su show estuvo plagado de piezas musicales eclécticas y complejas, cosa que mantuvo hipnotizado al público.

Pasando las 17:00 horas, una de las presentaciones más reconocidas de la jornada dominical llegó de la mano de The Magic Numbers, quienes desde el comienzo acariciaron el oído de los fans con la bella interpretación de “Forever Lost”, para después endulzar a todos con la famosa “Love’s a Game”.

St. Vincent se lanzó al público.

Melanie Martinez cautivó con su propuesta musical

La participación siguió con “Take a Chance” y “I See You, You See Me”, entonces todos los presentes afinaron la garganta para acompañar cada una de las melodías.

El festival Corona Capital inició con la presentación Maxïmo Park, banda que comenzó su carrera en el año 2000 y que se ha ganado el reconocimiento del público por ejecutar un indie-rock energético y alegre.

Por su parte, Beach Fossils, otra de las primeras bandas en subir al escenario, ofreció un show lleno de guitarras que generaban atmósferas agradables al oído, mientras la voz complementaba el ambiente etéreo.