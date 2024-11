José Madero aclara su crisis existencial y niega que se vaya a retirar: ‘No me gusta dar lástima' | VIDEO

José Madero generó preocupación entre sus seguidores hace poco, pues durante el arranque de la gira Sarajevo realizó unas declaraciones que hicieron que la audiencia se preocupara sobre la salud emocional del cantante, quien mencionaba que toda su vida estaba en su carrera como artista.

Ahora, el cantante busca aclarar lo sucedido detrás de las declaraciones a través de un nuevo video en el canal de Roberto Martínez, de donde José Madero ya es un asistente recurrente. De este modo, el famoso habló a detalle sobre la crisis existencial que vivió recientemente.

Este ha sido un año bastante exitoso para el cantante, a pesar de que él menciona que a su parecer, el 2024 no ha sido el mejor de sus años, pues lo compara con el 2023 y señala que ese considera que ha sido el pico de su carrera hasta el momento.

La crisis existencial de José Madero

Fue durante su reciente concierto en Monterrey que José Madero se sinceró respecto a su estado emocional actual, lo cual generó preocupación entre sus seguidores, pues en el momento, el artista asegura: “No tengo vida social, sentimental, familiar. Toda mi vida es estar parado en un escenario ¿para qué hago todo esto?“.

Ahora, en Creativo con Roberto Martínez, el famoso mencionó que sus declaraciones nacieron del ‘pecado’ al beber durante el concierto por el estrés de errores técnicos en el audio del concierto.

“He traído una crisis existencial en el que no tienes motivación de ‘¿por qué haces todo lo que haces?‘“, cuestionó. “La crisis radica en que el año 2025 va a ser extremadamente ocupado y caótico y digo ‘toda esta chinga que se viene, ¿para qué?‘“, y señaló que “su vida está en un escenario".

A pesar de todo, aclaró los rumores de medios que han hablado de un posible retiro del cantante: “Esto (su carrera) es lo único que tengo. No me voy a retirar. Hubo un momento en que yo tenía todo, hasta que ya no lo tuve“.

El apoyo del público

También enfatizó en el resto del mensaje que envió, al señalar el cariño que recibe del público y en enterarse como su música ha logrado ayudar a su audiencia a sanar. “Lo voy a seguir haciendo (su carrera) porque es lo único que tengo pero también porque los veo y me gusta que disfruten esta única parte de mi vida".

Mencionó que ha recibido algunos mensajes de lástima tras haber dicho “llego a mi departamento y estoy solo, nadie me está esperando, yo soy quien está esperando venir a pararme a este escenario" y señaló que esa motivación que tenía ya no existe, ante lo que recibió apoyo por parte del público. “Sentí que empecé a dar lástima y no es la idea", señaló.

“Sentí la necesidad de aclarar porque no me gusta dar lástima y menos a mi público", señaló, pues mencionó que sabe que muchos de sus seguidores lo miran como un ejemplo, a pesar de que no sea lo que le guste.

Episodio completo de ‘Creativo’ con José Madero