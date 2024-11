René Franco insulta a Lola Cortés por estar en desacuerdo sobre ‘La Señora Presidenta': ‘No chin...’ | VIDEO

René Franco se ha lanzado en contra de Lola Cortés. Parece ser que la bailarina no está de acuerdo con la idea de realizar un remake de la obra de teatro La Señora Presidenta pues considera que la misma ya fue marcada en el pasado por Gonzalo Vega. Ante ello, el conductor estalló al estar en desacuerdo.

René Franco arremete contra Lola Cortés

Fue en la reciente emisión de La Taquilla que René Franco mostró rechazo ante los argumentos de Lola Cortés sobre la nueva versión de La Señora Presidenta. Además, la ofendió de manera directa al usar palabras altisonantes para descalificarla.

El famoso se refirió de manera ofensiva contra la actriz al señalar que la mujer estaba equivocada al no estar de acuerdo con la nueva versión de la reconocida obra de teatro que fue protagonizada por Gonzalo Vega.

“Que chin… a su madre todos los que digan que no se puede montar ‘La Señora Presidenta’, porque la hizo Gonzalo Vega hace tantos años [...] Las cosas se acaban y pasan, y no puedes evitar que otro productor tome una obra y ponga a otro actor. Porque, por tus hue…, Lolita Cortés, la pin… obra no se puede montar. La señora dice que la obra es intocable, inmontable porque la lamió y le echó un pedo Gonzalo Vega, ya no se puede montar”, declaró.

También mencionó que la cantante es quien estaría siendo irrespetuosa en contra de su colega. “No chin…, carajo. ¿Cuál falta de respeto? ¿A quién? ¿Al cadáver de Gonzalo Vega? ¿A su espíritu que vive en el olimpo del teatro? ¿Qué idiotez es esa? O sea, por qué las nuevas generaciones no van a poder ir al teatro a ver la obra, nada más porque un actor que ya se murió la hizo y, como ya la viste, no quieres que nadie más que tú y tus hue… que no la monten. Lolita, no chin… Deja que hagan ‘La Señora Presidenta’. ‘Es una falta de respeto…’ No, es una falta de respeto tuya a Arath de la Torre”, dijo René Franco.

El video de Lola Cortés y René Franco

¿De qué trata ‘La Señora Presidenta'?

La Señora Presidenta es una comedia teatral popularizada en México por el gran actor Gonzalo Vega. La trama sigue la vida de Martín, un hombre que se ve obligado a hacerse pasar por su estricta hermana gemela, Gabriela, tras una serie de enredos y malentendidos.