Ximbo regresa a sus orígenes con “Flow Pantera”

La rapera Ximbo estrena “Flow Pantera”, su más reciente material discográfico, en el que hace una introspección de su vida a través de sus rimas y beats, al mismo tiempo que regresa a los orígenes de su sonido.

En entrevista con La Razón, Ximbo, quien se a presentar el próximo sábado 23 de noviembre en el Fuck Off Room (Diagonal Patriotismo #6, Condesa, CDMX), habla acerca de las sorpresas que tiene preparadas para los fans el día de su show y la manera en la que las canciones de “Flow Pantera”, en especial “Salmos” han sido para ella una especie de catarsis y una forma de resistencia en un mundo acelerado y turbio como en el que vivimos.

¿Cómo concibes el disco?

Es la primera vez que suelto muchas cosas y este disco empezó también como una provocación de Crismo, el productor principal. Me había enfocado en hacer cosas muy distintas, a experimentar con sonidos, siempre desde la cultura hip hop, pero no siempre desde el sonido clásico ni del rap. El productor me dijo: “quiero escucharte a hacer rap simple y sencillo de donde tú saliste”.

¿Es entonces un regreso a tus orígenes?

Totalmente, es un regreso a mis orígenes no nada más en cuanto al sonido, sino también a un montón de situaciones y cosas que me pasaron, porque todo este disco fueron como detonadores, tiene cosas hardcore de mi vida, es una introspección muy dura, de espinitas que uno trae a veces por años y que no te das cuenta de eso… te acostumbras a vivir con dolor o con algún tema no resuelto y de repente una canción, un instrumental ese es el pretexto para sacar esas cosas. Eso es muy sano y muy chido. Es un disco muy reflexivo y agridulce.

¿Por qué Flow Pantera?

Andrés, mi fotógrafo de cabecera, me preguntó que qué iba a decir cuando me preguntaran del título y pues la verdad es que se me vino en un sueño, en el que estaba haciendo cualquier cosa. El título se puede conectar con mil cosas, le podría dar mil significados y te podría inventar una larga historia, no sé si a ti te pase que escribes algo y luego lo vuelves a leer y encuentras otros significados, es un poco lo que pasó. Las panteras significan un montón de cosas: la oscuridad, pero también son animales tiernos, silenciosos, pero con un gran rugido.

¿Cuál dirías que es “la canción” del disco?

La canción que para mí es más significativa es “Salmos”, porque es la primera vez que yo me debo de hablar cosas que a lo mejor me daban pena, miedo o no sabía cómo externar o como enfrentarme a esta situación de que trato de ser una persona, cuando sé que tengo cosas que no lo son… es mi lucha por ser buena onda, lo cual creo que es una decisión, pues yo no nací así… o me pasaron cosas muy dolorosas, como a todos, que nos cambian. La canción fue un ejercicio para resolver eso que no había resuelto y es sobre la decisión de tratar de ver el mundo de una manera más arcoíris… una resistencia a como es.

¿Dirías que “Salmos” es tu manera de lograr la paz mental?

Totalmente y, a la hora de compartirla es una invitación a la banda a pensar su vida, hacer un trabajo de introspección, lo cual en este mundo tan rápido de TikTok actual es muy difícil hacer. La canción dice: “salmos de mi herida”, porque las heridas nos enseñan y de ellas aprendemos.

¿Cómo ha influenciado el cine a tu quehacer musical?

El cine me encanta, de hecho, yo quería estudiar cine y me dediqué muchos años a jalar cables en TV y ser asistente de producción. Era mi sueño hacer cine e hice el examen del CUEC, lo pasé, pero decidí estudiar otra cosa a la mera hora. El cine es una parte muy importante en mi vida y se refleja en las canciones: de pronto tengo alusiones muy directas y en “Salmos” justo hay películas a “Perros de reserva”, a como me hizo sentir la película en mi adolescencia; también están mencionadas dos cintas de Gaspar Noé: “Irreversible” y “Clímax”. Son películas que me han atravesado profundamente.

¿Qué espera en tu concierto del 23 de noviembre?

Estoy muy emocionada, este año fue más de creatividad que de shows, en todos los proyectos en los que estoy, sí tuvimos Vive Latino y otras cosas grandes, pero me enfoqué más en crear y justo eso es lo que me emociona de este show, porque va a ser mi concierto grande de este año. Voy a tener invitados e invitadas increíbles, vamos a tocar todo el disco, y tenemos una gran sorpresa que vamos a tocar con el Doctor Alacrán, una canción nueva.

¿Qué estás preparando para el 2025?

Pues tenemos ya el Flow Pantera Vol. 2 a la mitad, es un gran proyecto, todo un universo que nos inventamos entre varias personas, que tiene mucho que decir, tenemos ya varias canciones empezadas, colaboraciones muy bonitas. También quiero girar con el Vol. 1, hay planes de regresar a Panamá y Colombia.

¿De qué manera piensas que la práctica de sacar sencillos de la industria musical afecta la manera en la que el público recibe y consume música?

No me gusta porque no viene desde una necesidad orgánica, sino que es desde una comercial, capitalista. Eso no está chido, o sea, estamos acelerando el corazón la mente y la vida, eso afecta nuestro ritmo vital. Pero está cabrón, porque si uno no hace eso como artista queda en el olvido, por ello hay que encontrar maneras de poder ofrecer a la audiencia lo que uno cree que es más chido, más sano, más disfrutable y profundo, cumpliendo con también lo que se pide ahí afuera para que las cosas funcionen y eso es lo que yo estoy tratando de hacer: si saco un disco entero, no van a oír más de 30 segundos de una canción y ya fue, entonces trato de lanzar sacar sencillo por sencillo y generar una comunidad.

