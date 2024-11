Periodista acusa a RPs de Ángela Aguilar de censurar a la prensa mexicana: ‘No le hagan preguntas difíciles' | VIDEO

La funa a Ángela Aguilar está lejos de terminar y ahora la periodista de espectáculos María Luisa Valdés Doria reveló que el equipo de relaciones públicas de la nepo baby censura a la prensa mexicana, pues al parecer la considera inferior a la gringa, cosa que ha manchado más su reputación.

A través de un video que ya se viralizó, la periodista criticó al equipo actual de relaciones públicas, el cual señaló la ha perjudicado más que ayudado, pues ha recurrido a la censura con la prensa nacional para tratar de mantener su imagen de “niña buena”.

JAJAJAJAJAJAJAAJ. Qué satisfactorio es ver este video donde abuchean a Ángela Aguilar y le gritan “Cazzu, Cazzu” en los Kid Choice Awards. El respeto y el amor del público son cosas que su papi Pepe Aguilar no le puede comprar, para todo lo demás como ser “mujer del año”, existe… pic.twitter.com/Y6RvmAfJ31 — Ángeles Canela (@Angie_cinnamon) November 16, 2024

“Aquí en México, cuando te hemos entrevistado, lo primero que nos dicen tus RPs, tus publirrelacionistas o tus managers es: ‘Trátenla bonito’, ‘No le pregunten de Nodal’, ‘No le hagan preguntas difíciles’, es lo primero que nos advierten”, sentenció la especialista en farándula.

“Le quisieron echar la culpa a tu ex RP, que es uno de los mejores, Mario Larios. Por eso cambiaron de RP, él te manejaba muy bien, él te cuidaba muy bien. Cambian de RP y ve como la niega a todo lo que da”, abundó María Luisa Valdés Doria.

Cuánto les habrá pagado Pepeyonce a estas personas para que quisieran fotos con #AngelaAguilar ?? 😂😂😂 pic.twitter.com/eoV6H9x2VW — 𝐷𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠𝘩𝑖𝑠𝑡𝑎. (@slzrvg) November 17, 2024

La periodista agregó que Ángela Aguilar no ha sido bien asesorada por su actual equipo de RP, pues comentó que la gente comenzó a detestarla desde que afirmó que era parte argentina.

“No solo me refiero a ABC, si nos vamos más para atrás, como cuando dijo que ella era más argentina, cuando empezó a declarar cosas que dices: ‘¿Nadie te asesora?’ Esto no tiene nada ver con lo gran artista, el vozarrón y lo preciosa que es, yo les cuento de como a nosotros nos ponen esta barrera, de no le pregunten, no la cuidan”, remarcó.

Queda esperar a ver qué nueva “estrategia” idea el equipo de RP de Ángela Aguilar para tratar de limpiar su imagen.