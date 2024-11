Silvia Pinal está hospitalizada, reportan ¿Está grave su salud?

Los fans de la farándula y del cine mexicano están severamente devastados, pues se dio a conocer que Silvia Pinal fue hospitalizada y esto es lo que se sabe de su estado de salud.

Cabe recordar que apenas unos meses doña Silvia Pinal cumplido 94 y que sus hijas le hicieron una fiesta en la que hizo una serie de fuertes declaraciones, en las que afirmó que no le teme a la muerte.

“Con mucho gusto, con mucho amor, a mí no me asusta la muerte, la muerte va y viene cuando le da su gana. Que a mí no me meta”, pronunció la emblemática actriz.

Ahora, el programa de farándula Ventanenado emitió un reporte que señala que la madre de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel fue nuevamente hospitalizada.

De acuerdo con la información que dio a conocer el programa de Paty Chapoy, doña Silvia Pinal fue internada debido a que presentó infección en vías urinarias, presión baja y arritmia.

Asimismo, en un encuentro con los medios de comunicación, Alejandra Guzmán confirmó esa versión de que había sido llevada al nosocomio por una infección en las vías urinarias.

La cantante agregó que dicha infección es uno de los males con los que doña Silvia Pinal tiene que lidiar debido a su avanzada edad.

Añadió que, pese a la gravedad inicial del asunto, la legendaria actriz ya se pone a bromear con ella, por lo que considera como una buena señal de su recuperación.

Queda esperar a que se de a conocer nueva información sobre el estado de salud de Silvia Pinal y que se anuncie que ya se encuentra reposando en su domicilio junto a sus seres queridos y cuidadores.