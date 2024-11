El Mimoso niega haber sido detenido por violencia domestica: ‘Lo que esta gente quiere es dinero’

Luis Antonio López Flores, mejor conocido como El Mimoso, salió a romper el silencio y afirmó que no lo detuvieron por presunta violencia doméstica en contra de su esposa, noticia que trascendió hace tan sólo unas horas.

Cabe recordar que su ex pareja, María Elena Delfín, afirmó en un video que el ex integrante de El Recodo la habría violentado. Tras ello circuló la noticia de que el famoso había sido arrestado.

Ahora, El Mimoso hizo una transmisión en sus redes para hablar de lo sucedió y, más importante, desmentir la versión de que la ley de Monterrey se lo había llevado por violencia doméstica.

El cantante de banda *'EL MIMOSO'* fue detenido en Monterrey por las acusaciones en su contra de violencia doméstica hacia su ex esposa. pic.twitter.com/b0VIQi0I0s — X No soy Paquito (@fran_morenog84) November 27, 2024

“No me gusta hacer este tipo de live, pero creo que ya es necesario ponerle un alto a las cosas. Créanme que me he portado de una manera muy tranquila, he tratado de seguir con mis proyectos, pero veo que a mucha gente no le está agradando el éxito que estoy viviendo en mi carrera... me andan levantando falsos rumores de que me detuvieron, tantas cosas que me están difamando”, dijo.

El Mimoso agregó que no lo detuvieron y que tiene actualmente un conflicto legal que con su ex, el cual inició en enero de 2024, y aseguró que interpondrá las medidas legales correspondientes para evitar que su imagen se vea afectada. Además, remarcó que jamás agredió a su ex, la cual aseguró sólo le quiere sacar dinero.

“Lo que esta gente quiere es dinero y como no les he dado dinero, porque también tengo derecho de pelear ante la ley (..) que no inventen, no se dejen engañar. Eso que están haciendo conmigo un día lo van a llevar en su conciencia porque están criticando algo que ni siquiera saben por dónde es el asunto.”

“Es bien triste que te estén señalando de algo, que te estén levantando cosas. Necesito hacer algo más, ahora sí voy con todas las cosas. La neta me agüita muchísimo porque no se vale, yo no le hago daño a nadie, solo me dedico a trabajar. “Ayúdenme porque están haciendo muchas injusticias conmigo. El que pierde soy yo porque confunden a la gente”, remarcó El Mimoso.