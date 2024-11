Lily García habla de su operación fallida: ‘Me quemó, se me entrelazaron los nervios’ | VIDEO

Hace un par de meses, Lily García publicó un video en el que mostró la cicatriz que había dejado una liposucción que se realizó en 2024. La mujer explicó mientras lloraba que en el quirófano le quemaron la cintura y que a pesar de las suturas, la herida no sanaba e incluso le dolía el roce con la ropa.

Es así como Lily García ha ido mostrando su recuperación de la operación estética que resultó fallida y sanará por completo hasta dentro de varios meses más. “Creo que esto es algo que no debió haber pasado y ambos doctores tenían opiniones muy fuertes de lo que me pasó“, contó.

Lily García habla de su turbia operación estética

La joven cuenta que fue una conocida quien le recomendó al cirujano, al mencionar que era bastante bueno y después de un tiempo, se animó a ser intervenida y realizarse una liposucción con él, ante lo que asegura haberse gastado alrededor de 400 mil pesos.

La mexicana explicó que al salir del quirófano “todo estaba bien” y que al día siguiente que se bañó con ayuda de la enfermera, hizo una cara de sorpresa. “Me ve y le hace (expresión de sorpresa) y me dice ‘estás completamente quemada, vete los lados'. Me volteo a ver los lados de la cintura y me veo súper oscuro", contó y explicó que en ese momento pensó que podrían ser moretones. “Me dijo ‘no es normal, dile al cirujano que te haga algo porque estás completamente quemada'" contó.

“Yo no lo vi tan problemático", asegura que pensó al confiar en el doctor. Al comentarle de la quemadura, él aseguró que no era verdad, ante lo que le creyó, aunque le preocupó que no le pudieran hacer los masajes de la manera correcta y así continuó. Fue hasta que su mamá le dijo que fuera a un dermatólogo que ella decidió hacerlo y el especialista en la piel le dijo que le habían hecho algo bien, ante lo que la suturó.

“Me veía mal, con una forma muy rara [...] En el abdomen bajo me vi una bola. (En vacaciones) haciendo calor, me ardían muchísimo las heridas", contó y explicó que esto generó que tuviera dudas sobre la operación, pues decía que ‘se sentía fea'. Al volver al doctor, cuenta que su madre reclamó al doctor por la cirugía mal hecha y detalló que en el consultorio médico habían solo estudiantes, hasta que regresó, cuando llegó una cirujana quien quiso hacerle pensar que no le pasaba nada.

Contó que al regresar, le dijeron que le inyectarían células madre, pero la llevaron al quirófano y le pidieron a su madre hacerle una segunda liposucción. “Me dolía todo y dije ‘¿qué me hicieron allá adentro?‘" contó y fue después que el doctor le explicó a lo que había sido sometida de nueva cuenta. “Dijo que mis nervios se entrelazaron entre ellos”. Fue en varias ocasiones que Lily regresó al doctor para tratar de arreglar sus heridas, pero la misma no dejaba de empeorar.

Fue hasta que llegó con un nuevo doctor que el médico le dijo que podría ser trabajo de un estudiante de medicina. “Esto está muy mal hecho", contó que le dijo el cirujano. “Tu piel está muerta", le contó y la solución fue ponerle unos parches que ayudaron a la regeneración de la piel.

“Tenemos la teoría de que él no me operó [...] Por eso me quemó, la grasa se me hizo una bola, se me entrelazaron los nervios", contó y explicó que parece que las cosas se le salieron de control al especialista. Si bien no dio su nombre, explicó que es bastante conocido y que por lo general no hay quejas de su trabajo.

Video completo sobre la cirugía fallida de Lily García