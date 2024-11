¿Silvia Pinal y Pedro Infante fueron novios? Ésta es la historia de su relación

Silvia Pinal murió este jueves 28 de noviembre de 2024, concluyendo así una era en el séptimo arte nacional, pues fue la última diva del cine mexicano. Las redes y la nación se llenan de luto ante su partida y el hueco que deja en las vidas de todos, mismo que jamás podrá ser llenado.

Silvia Pinal tuvo una prolífica carrera en la actuación, pues participó en más de 60 películas, algunas en las que compartió créditos con el mismísimo Pedro Infante, titan de la actuación con la que la diva fue relacionada sentimentalmente. Por ello, te vamos a contar a continuación la historia que existió entre ambos histriones y lo que se sabe del posible noviazgo que pudieron entablar.

#CinefilosDeOro, aquí un still de la película "El Inocente", protagonizada por Pedro Infante y Silvia Pinal. Esta película hizo que el público pensara que entre los actores había un romance más allá de la pantalla, lo cierto es que fueron grandes amigos. #CineMexicano #DineDeOro pic.twitter.com/ZHNyiAvL27 — Cine Mexicano (@cinemexicano_mx) March 10, 2022

Así se conocieron Silvia Pinal y Pedro Infante

A mediados de la década de los 50, la carrera tanto de Silvia Pinal como de Pedro Infante ya estaba consolidada, pero no habían tenido la oportunidad de actuar juntos.

Esto cambió el año de 1956 cuando el cineasta Rogelio González los ficho para protagonizar “El inocente”, comedia romántica que se ganó los corazones del público. En la cinta, Silvia pinal dio vida a Mané, una joven que en noche vieja discute con su novio y se va a Cuernavaca, lamentablemente, su auto se descompone y así es como el destino la hace conocer a Cruci, el personaje de Pedro Infante, un mecánico al que invita a su casa para las festividades.

La señora Silvia Pinal y Pedro Infante durante un descanso a comer durante la filmación de "El Inocente". 1955. Rogelio A. González. pic.twitter.com/T3hzfCxcF1 — Lizbeth Carolina (@LizbethCaro01) February 7, 2022

No te vamos a spoilear la película, pero es muy divertida, además de que ver a ambos grandes de la actuación juntos es un deleite.

Fue gracias a “El inocente” que comenzaron a circular los rumores de que Silvia Pinal y Pedro Infante habían desarrollado un romance, pues siempre se les vio muy contentos cuando estaban juntos, además de que tenían una gran química. Además, la cinta sí los hizo volverse cercanos.

No obstante, Silvia Pinal siempre negó haber tenido un romance con Pedro Infante e incluso en su autobiografía “Esta soy yo” detalló que lo suyo era una amistad muy cercana, tanto así que Pedro pasaba mucho tiempo con su familia.

“Era muy simpático, bromista y comelón, era divino. No fue mi novio, fuimos conocidos y luego amigos; lo traté bastante porque hicimos algunas películas juntos. Era educado, muy lindo y, sobre todo, era un actor sensacional, pero novios nunca, yo estaba interesada en otra persona”, se puede leer en su autobiografía de la última diva del cine mexicano

“Pedro me buscó varias veces, pero yo no quería salir con él porque no me gustaba ir en moto, y él la adoraba. A veces me esperaba afuera de mi casa, pero yo siempre tenía compromisos, así que nunca estaba. Mi abuelita lo adoraba, siempre lo invitaba a comer, y a él por supuesto le encantaba. ¿Y yo? Nunca estaba en casa. Cuando le hablaba por teléfono a mi abuelita para saber cómo estaba todo, ella me decía: ‘Hija, aquí está el señor Infante, esperándote. ¿Qué le digo?’ ‘¡Pues que se coma unos tacos, porque voy a llegar tardísimo y muy cansada’”, remarcó Silvia Pinal en su libro.