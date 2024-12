El radical cambio físico de Michele Salas: ‘Tenía la misma cara de Luis Miguel’ | FOTO

“La primer foto es de un adolescente y en la actualidad es una mujer de 35 años. Los genes no pueden quitarse ”.

“Desgracia que no se las quitara, el señor con todo el dinero y la fama que tiene tardó años en reconocerla como su hija, no tiene nada de malo si ella no quiere tener un parentesco con alguien que casi casi fue obligado a aceptar su paternidad”.