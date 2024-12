Yahir y María León no quieren quedarse con ganas de nada

En el mundo de la música hay proyectos que han unido a grandes talentos, tal como lo hicieron Rocío Dúrcal y Juan Gabriel o en la actualidad están Emmanuel y Mijares, y más recientemente Yahir y María León, quienes aspiran a tener el éxito de los anteriores y también “no quedarse con ganas de nada” y explorar desde la bachata hasta el pop y el regional mexicano.

“Estamos logrando juntos algo muy especial, hay una química muy padre. Siento que Emmanuel y Mijares han tenido eso, se ve que la están pasando a toda madre, que son buenos amigos, que la gente disfruta de sus canciones, de las cosas que hacen, no paran de generar, de producir. Nosotros tenemos ese camino por delante. El sueño sería tener ese nivel de éxito que han tenido ellos. No queremos quedarnos con las ganas de nada”, dijo a La Razón Yahir, quien con María León encabeza el proyecto musical Fuego.

Los intérpretes han hecho duetos de canciones originales y covers como “Dame tu amor” y, el más reciente, “Ya no somos ni seremos”, éste último del cantante Christian Nodal y al que le incorporaron un toque de bachata.

“Estamos interpretando las canciones de Yahir y las mías a manera de dueto, versiones que nunca nadie antes ha escuchado. Estamos divirtiéndonos mucho, hay coreografías, estamos tocando instrumentos. Como que nuestra carrera nos ha llevado por diferentes estilos musicales podemos tener un show supervariado. Todavía no sabemos si va a ser un disco o si va a ser un EP. Seguirán los futuros dos sencillos”, comentó a este diario María León.

Sobre “Ya no somos ni seremos”, Yahir explicó que querían apropiarse de esta canción para incorporar la bachata. “El arreglo me fascina, se me hace muy atinado. Se reinventó, no solamente cambiamos el ritmo, sino que lo hicimos en dueto. No hemos hablado con Nodal, pero sí me encantaría saber qué piensa de la versión”, compartió.

Además de conjugar sus talentos, ambos reconocen que han aprendido el uno del otro, en el caso de Yahir la gran disciplina de María León. “He aprendido mucho de María, porque es una morra muy emocional con lo que hace, es muy disciplinada, muy entregada, no se anda con rodeos, es directa. Trato de aprender mucho de eso, porque si se le atraviesa una idea por la cabeza va por ella a como dé lugar, así tenga que dedicarle muchas horas y tenga que estar estudiando y ensayando”, comentó.

Mientras que María León resaltó la resiliencia de Yahir: “Me despierta una gran admiración su forma de no quedarse por vencido, de estar buscando mejorar. Aparte de ser una persona sumamente talentosa, es un gran ser humano, sencillo, humilde, nunca tiene una palabra negativa hacia nadie. Es un regalo poder trabajar con alguien que quieres y admiras”, expresó María León, quien al igual que Yahir está emocionada, porque el próximo 24 de enero se presentarán juntos en el Teatro Metropólitan.

Sobre la situación actual de la música en la que hay una vorágine de contenidos y temas que se hacen virales en TikTok, expresaron que siempre le darán prioridad a la emoción y a la honestidad de su proyecto.

“Es mantenernos fieles a la emoción, sin ésta no hay nada. No importa si algo se hace viral en TikTok o no, prefiero que sea algo honesto, cantar algo que nos guste, que lo disfrutemos en el escenario. Queremos música que toque a las personas en sus sentimientos, en las ganas de rockear, de bailar, de cachondear”, señaló el intérprete de “Resistiré”.

Por su parte, María León comentó: “Cuando haces algo de corazón y con la emotividad necesaria, prevalece. Nosotros somos un poco prueba de eso, porque después de 22 años de trayectoria seguimos aquí y hemos evolucionado. Independientemente de que la industria esté pasando por una vorágine tremenda con tantos estilos, con tanta demanda, con tantas cosas. Es decir: ‘Quiero hacer música que esté bien hecha, que sea verdadera, que venga de una emoción real’”.

Concierto