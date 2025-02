Manelyk enfrenta a Julia Gama por hablar de Alejandra Tijerina y se desata pelea en La Casa de los Famosos All Stars | VIDEO

Manelyk no se contuvo y tuvo una pelea con Julia Gama en La Casa de los Famosos All Stars, lo que provocó una serie de discusiones en el reality. Todo a partir de Alejandra Tijerina, pues parece que la modelo brasileña tiene asuntos pendientes con la mexicana y no la quiere en el programa.

Manelyk enfrenta a Julia Gama

Fue cuando Uriel se robó la salvación este viernes en la gala de La Casa de los Famosos All Stars que Julia Gama no quiso desaprovechar la oportunidad para pedir que no se vuelva a salvar a Alejandra Tijerina, pues a su parecer, debía de haber una rotación en ese aspecto, ya que ella y el resto de Fuego la habían salvado la semana pasada.

Para que sigan diciendo que Mane es mueble, la que sube se pasea Julia y ahora te va a tocar soportar #LCDLFAllStars pic.twitter.com/iFgc2pv7BW — 🖤 (@REALITYLlFE) February 15, 2025

“Salvamos me suena manada amiguita, la salvó Aleska, no te subas a un tren que no es tuyo”, aclaró Manelyk, quien decidió defender a su compañera del cuarto Tierra en ese momento. Ante esto, Julia recalcó que Aleska pertenece al cuarto Fuego, por lo que sentía que sí podía adjudicarse ese hecho.

Asegura que Alejandra se dejó perder, ante lo que Mane mostró su desacuerdo y la cuestionó, pues en el pasado, la brasileña habría dicho que jugaba de manera individual, no en equipo de cuartos.

El momento generó bastante tensión. Cabe mencionar que Julia ha externado su desagrado hacia Alejandra recientemente, pues asegura que ella estuvo con su ex novio durante tres meses, cuando ellos ya habían terminado su relación, cosa que parece haberle molestado bastante, al grado de buscar la manera de poner a sus compañeras de Fuego en su contra.

Sigue la pelea en La Casa de los Famosos All Stars

Después de la gala, el ambiente no se relajó en el reality show, pues comenzaron los encontronazos verbales entre las celebridades, donde el común denominador es Alejandra. La modelo mexicana demostró que tiene una lengua filosa y que no planea dejarse de nadie, lo que causó que ganara el apoyo del público.

De acuerdo con los clips en redes sociales, se desató la pelea entre Alejandra Tijerina y otras integrantes de La Casa de los Famosos All Stars, incluyendo a Laura Bozzo y a Valentina Valderrama, a quien le dijo que simplemente no le hablaría. Parte de la pelea fue censurada, por lo que de momento, se desconoce hasta donde escaló el pleito.