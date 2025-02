Funeral de Paquita la del Barrio: Mujer lanza vaso contra la prensa y denuncian agresión | VIDEO

Tras la muerte de Paquita la del Barrio, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido y el público mexicano se ha comenzado a despedir de la cantante. Sin embargo, se vivió un momento incómodo durante el funeral de la reconocida cantante.

Mujer agrede a la prensa en funeral de Paquita la del Barrio

A través de redes sociales, se ha viralizado un video en el que podemos ver un fuerte encuentro entre una mujer e integrantes de la prensa que buscaban cubrir el funeral de Paquita la del Barrio. La mujer no dudó en agredir a la prensa para pedir que se fueran del sitio y lanzarles un vaso.

En el video, podemos ver la pelea entre una joven que muchos aseguran es menor de edad contra la prensa. Si bien los primeros reportes apuntaban a que había lanzado un vaso de agua, otros medios indican que se trato de un vaso con café caliente, lo que pudo haber herido a los reporteros o dañar su equipo de trabajo.

“Ni siquiera eres de la familia de Paquita”, le reprochan a la mujer, mientras que ella pide que dejen de cubrir el funeral, al pedir “dejen de lucrar con el dolor de la gente”.

Una reportera menciona: “Pides respeto, tienes que respetar tú primero. Me lastimaste, me pegaste y estoy haciendo mi trabajo”, mientras que otro señaló “estás dañando equipo, te va a esperar aquí la policía ahorita que bajes” y uno más menciona “ya lo tenemos grabado, ahorita va la demanda”. “No puedes pedir lo que no sabes dar”, “ese comportamiento no es digno de estar en un funeral”, “estamos cubriendo una figura pública”, son algunos de los otros comentarios de la prensa.

La joven se niega a dar su nombre y dice que es menor de edad, ante lo que la prensa pide que llame a sus padres. Entonces, ella dice que su mamá está muerta y se encuentran velándola en este momento. Ante esto, una reportera le dice: “Entonces métete y rézale en vez de estar agrediendo a la gente que está trabajando dignamente. No estamos faltando el respeto a nadie, nada mas estamos haciendo nuestro trabajo porque es una figura pública Paquita, la que queremos”, expresa.

Fue así como el funeral de Paquita la del Barrio se tiñó de drama ante la agresión de una mujer contra la prensa que se encontraba presente, pues ella no estaba de acuerdo con que se grabara en la zona.