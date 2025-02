El día que Paquita la del Barrio HUMILLÓ a Romeo Santos: ‘Pobre machito engreído’ |VIDEO

Tras la muerte de Paquita la del Barrio, el público recuerda sus participaciones más icónicas en la televisión, donde la mujer sacaba a relucir su personalidad divertida pero frontal, así como sus polémicos comentarios y momentos graciosos, como el que vivió con Romeo Santos en una ocasión en la que fue humillado.

Así fue cuando Paquita la del Barrio humilló a Romeo Santos

En redes sociales, se ha viralizado el video de una ocasión en que Paquita la del Barrio se encontró con Romeo Santos. Esto sucedió en mayo de 2013 durante una entrevista en la que se propuso un dueto entre los artistas, en el que destacaron las letras fuertes y directas de la mexicana.

🚨 Paquita la del barrio, Romeo Santos :

Porque a raíz del fallecimiento de Paquita la del Barrio, la gente recordó cuando ella papeó a Romeo Santos en televisión. 😭



Regresanos a Paquita, señor, y llévate a Chumel Torres, por favor. 🥹🥹



❤️🔄#RT #Tiotendencias #Estendencia… pic.twitter.com/9xkdrYZcRB — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) February 17, 2025

“Yo sé que me va a insultar porque ella maltrata a los hombres, pero voy a tomar el atrevimiento”, advirtió en ese momento el cantante, quien en aquel momento todavía pertenecía al grupo Aventura.

Es así que Romeo inició al ritmo de su canción ‘Te Invito’: “Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme… Siempre he sido sincero y hablo de lo que entiendo. Por el atrevimiento, no me vaya a cachetear”, comienza. Ante esto, Paquita reaccionó con: “No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir”.

Esto provocó las risas del público y cierta incomodidad en Romeo, pero la mexicana no se detuvo y cantó: “Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena… Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundido, para hacerte en la vida lo que tú me hiciste a mí”.

En el segundo duelo, el cantante del Bronx volvió a cantar, titubeando, pero Paquita la del Barrio lo humilló con un fragmento de su canción ‘Taco Placero’: “Pero qué estúpido fuiste, resultaste poco hombre, mira que hablar de una dama, eso sí no tiene nombre. Yo debería callarme tal como lo hace una dama, pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama”.

En el último duelo, Romeo Santos se atrevió y le bailó a la cantante mientras interpretaba una frase de su tema ‘Noche de sexo’. Ante esto, Paquita la del Barrio soltó una carcajada por la situación y cantó: “Ahora que estuve contigo, pobre machito engreído, ya te vi en paños menores y he podido descubrir que en verdad no tienes nada, pero nadita de nada, nada de qué presumir ¿Ya qué me puedes contar si lo que vieron mis ojos tan solo me hizo reír?”