Cruz Martínez niega violencia contra Alicia Villarreal: ‘Ya va a salir la verdad con pruebas’

Cruz Martínez ha reaccionado a las acusaciones de violencia en contra de Alicia Villarreal. El productor ha negado toda la situación a pesar de que este miércoles 19 de febrero, la famosa se presentó ante la fiscalía de Nuevo León para formalizar una denuncia por violencia contra su todavía esposo, con quién terminó su relación el año pasado tras enterarse de una presunta infidelidad.

La situación de Cruz Martínez y Alicia Villarreal ha dado mucho de qué hablar ante el público, quienes se encuentran preocupados por la seguridad de “La güerita consentida” por la viralización de una serie de videos y fotos que apuntarían a que la cantante sufre de violencia.

El esposo de Alicia Villarreal y líder de Kumbia Kings, Cruz Martínez, hizo una reaparición en redes sociales luego de que la cantante lo acusara de violencia.



En medio de las serias acusaciones que apuntan a un posible caso de tentativa de feminicidio, él publicó una… pic.twitter.com/1ULBBM1wNN — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 19, 2025

Cruz Martínez reacciona a las acusaciones de violencia

Si bien la cantante mexicana no ha emitido declaraciones públicas respecto a la denuncia, Cruz Martínez rompió el silencio a través de un mensaje que envió al programa Ventaneando en el calificado las acusaciones como “mentiras horribles e impensables” y aseguró que tenía pruebas con las que demostraría que dice la verdad.

“Por qué quieren escuchar el otro lado (la verdad) si ustedes ya están confirmando las mentiras horribles e impensables. Ya va a salir la verdad con pruebas reales, no las falsas mentiras que les están mandando las oficinas de allá. Jamás en mi vida haría eso tan horrible, pero sé como es el pan de cada día (circus). Prefiero ir con medios que realmente nunca sacan notas hasta tener ambos lados”, escribió Martínez.

En ese sentido, el programa de espectáculos señaló que el ex integrante de Kumbia Kings no dio su versión de los hechos, si no que los negó directamente, a pesar de que Villarreal parece estar muy segura de presentar la denuncia en su contra.

Cruz Martínez niega violencia contra Alicia Villarreal. ı Foto: Ventaneando

¿Por qué dicen que Cruz Martínez ejerce violencia contra Alicia Villarreal?

Fue hace un par de días que se viralizó un video de la artista en un concierto donde hacen la seña de auxilio antes de retirarse del escenario, esto después de que se diera a conocer la noticia de la supuesta denuncia contra su marido.

También se ha popularizado una foto en la que podemos ver el brazo de la cantante con moretones y un video más donde parece estar maquillándose. A pesar de estas supuestas evidencias, muchos ponen en duda que la situación sea real y apuntan a una estrategia de marketing, aunque la artista acudió este miércoles a presentar una denuncia formal contra su expareja.