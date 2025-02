¿Cuándo y a qué hora se estrena en México el primer capítulo de The Last of Us 2?

Nuevo avance y fecha para el estreno de 'The Last of Us 2'

Estamos muy cerca de ver al fin la segunda temporada de The Last of Us. Ahora, se ha revelado de manera oficial la fecha de estreno de la continuación de la exitosa serie original de HBO Max basada en el videojuego de supervivencia.

A dos años del estreno de la primera temporada de The Last of Us, estamos próximos a conocer qué sucede en la historia de Ellie y Joel, pues queda mucho que explorar dentro del universo post apocalíptico después de que el personaje de Pedro Pascal decidiera salvar a la pequeña Ellie a pesar de estar condenando a la humanidad.

Every path has a price.#TheLastOfUs returns April 13 on Max. pic.twitter.com/dOnBMZ8PPm — Sony (@Sony) February 19, 2025

¿De qué trata ‘The Last of Us 2′?

La sinopsis oficial explica: “Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”, dice.

¿Cuándo y a qué hora ver ‘‘The Last of Us 2′?

La nueva temporada del programa se estrena el 13 de abril en la plataforma de MAX. Además, en la cadena de televisión podremos ver la serie a las 11:00 (centro de México). Cada domingo se estrenará un capítulo nuevo y hay un total de siete episodios que conformarán a la temporada.

Elenco de ‘The Last of Us 2′

Si bien veremos de vuelta a Pedro Pascal y a Bella Ramsey con los personajes de Joel y Ellie, hay varios personajes nuevos en la serie. Se suma Kaitlyn Dever, quien dará vida a Abby, un personaje que generó mucha polémica cuando apareció en el videojuego secuela de The Last of Us. Además, veremos a Jeffrey Wright y Catherine O’Hara. La serie está escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann.