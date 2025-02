Critican a Raúl Osorio por su polémico mensaje tras la muerte de Daniel Bisogno: ‘Mejor me voy a cenar’

Raúl Osorio fue conductor en TV Azteca y al igual que otros personajes se pronunció sobre la muerte de Daniel Bisogno, pero lo hizo con un mensaje que causó polémica y dividió opiniones en redes sociales.

Rulo, como también es conocido el presentador, publicó un mensaje en Facebook en que escribió: “Mi opinión de Bisoño?? Mejor me voy a cenar y a dormir. (no puedo ser hipócrita como muchos) que tengan bonita noche”.

El texto generó diversas reacciones, pues los cibernautas dividieron opiniones, algunos lo apoyaron y otros lo criticaron.

Mensaje de Raúl Osorio ı Foto: Especial

Esto dijeron los usuarios sobre el mensaje de Raúl Osorio

Algunos usuarios señalaron que si no tenía nada que decir al respecto que era mejor no haber hecho la publicación en Facebook. Otros más le dijeron que aunque no se llevaran bien solo era lamentar la muerte de una persona.

“Quizá si mejor no hubieras publicado esto, te verías más discreto y seguiríamos hablando bien de ti, pero con esta publicación que haz dejado, solo se ve que le tenías envidia y algo más”, “Cuando el veneno es fuerte es mejor el silencio”, “No es ser hipócrita es simplemente lamentar una muerte”, “Recuerda q es una persona y al menos por respeto a su hija, ya q para ella fue un buen padre.... Recuerda q también tienes una niña”, “Mejor no haber escrito nada, con todo respeto”, “Rulo, me caes muy bien. Si no querías hablar de Daniel, no hubieras hecho está publicación”, fueron algunos de los comentarios en los que criticaron a Raúl Osorio.

Sin embargo, otros más estuvieron del lado de Raúl y coincidieron con la postura que tomó con respecto a la muerte de Daniel Bisogno.

“Pues ante todo es una pérdida, haya sido como haya sido, pues que descanse en paz. Ya tus razones tendrás mi estimado y no lo juzgo”, “Exacto...si al hablar no has de agradar, lo mejor es callar”, “Excelente eres un caballero por eso te va bien, nunca serás igual a los demás saludos excelente noche”, mencionaron los cibernautas.