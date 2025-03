In Memoriam de los Oscar 2025 no incluye a Silvia Pinal: ‘La ningunearon’

Silvia Pinal no sale en homenaje In Memoriam de Los Oscar 2025

Los usuarios de Internet mexicanos están enojados con La Academia porque no incluyeron en el homenaje In memoriam a la actriz Silvia Pinal, diva del cine mexicano.

Los cibernautas vieron el fragmento esperando que la actriz saliera en el recuento, pero no la incluyeron, lo que desató el enojo de los mexicanos.

Usuarios se enojan porque no salió Silvia Pinal en el In memoriam de los Oscar 2025

Los mexicanos lanzaron diversos mensajes en redes sociales en los que expresaron su molestia con imágenes y texto.

“Mucho Emilia Pérez y mucho amamos a México y no incluyeron a Silvia Pinal”, “Pin... Academia ninguneando a Silvia Pinal en el In Memoriam”, “Los mexicanos cuando vieron que no apareció Silvia Pinal en el In memoriam", “Merecía estar en el In Memoriam de los Oscars, nuestra diva Silvia Pinal QEPD“, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

MUCHO EMILIA PEREZ Y MUCHO AMAMOS MEXICO, PERO A SILVIA PINAL NO LA INCLUYERON EN EL #InMemoriam



Además, Ricardo Casares, especialista en cine, señaló durante la transmisión en TV Azteca que Silvia Pinal tenía que aparecer en el homenaje porque la diva del cine mexicano votaba en la Academia para elegir a las películas ganadoras para la gala más importante del cine en Hollywood.

Así fue el In Memoriam de los Oscar 2025

El actor Morgan freeman apareció para anunciar el homenaje a los artistas y a otros integrantes de la industria fallecidos en el último año.

El histrión se mostró muy triste por la reciente muerte de su amigo Gene Hackman, quien fue encontrado sin vida en condiciones extrañas junto a su por su esposa y hasta su perrito murió.

La Academia dejó claro que el más importante fue Gene, ya que aunque Morgan Freeman lo mencionó al final volvieron a salir fotos de él. También salió Shelley Duvall y David Lynch.