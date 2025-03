Sylvia Pasquel habla de la exclusión de Silvia Pinal en el ‘In Memoriam’ de los Oscar: ’Empecé a dar mentadas’

Sylvia Pasquel reacciona a la exclusión de Silvia Pinal en el In Memoriam de los Oscar 2025.

Sylvia Pasquel, hija de la legendaria actriz Silvia Pinal, expresó su enojo ante la omisión de su madre en la sección “In Memoriam” de los Premios Oscar 2025, donde se recuerda a las figuras del cine fallecidas.

Durante una entrevista en el programa Venga la Alegría, Pasquel calificó este acto como “una grosería”, destacando que su madre fue parte de la mesa de votación de la Academia por muchos años.

¿Qué dijo Sylvia Pasquel ante el desplante de los Oscar 2025?

La actriz Sylvia Pasquel comentó en una entrevista exclusiva con el programa Venga La Alegría que su madre, Silvia Pinal, la última Diva de la Época de Cine de Oro mexicano, recibió innumerables premios importantes.

“Tachesote...La señora Silvia Pinal fue una actriz de Luis Buñuel muy importante, es la actriz mexicana que más películas hizo con Buñuel”, dijo, enfatizando el valor de su legado.

Pasquel también mencionó que Pinal fue galardonada con la Palma de Oro, aunque “no es un Oscar, pero no lo ninguneo”, refiriéndose a este logro.

Silvia Pinal no fue incluida en el In Memoriam de los Oscar 2025:

El desaire ocurrió el pasado 2 de marzo, durante la ceremonia de los Premios Oscar, y causó una ola de críticas, pues se esperaba que Silvia Pinal, la Diva de Oro, estuviera incluida luego de haber fallecido a finales del 2024.

Sylvia Pasquel, confesó que había preparado su cámara para grabar el homenaje y no ocultó su frustración cuando Silvia no apareció en el segmento.

“Yo hasta estaba grabando el In Memoriam, pero cuando terminó, empecé a dar mentadas de madre... Me desquité, no se vale", confesó en tono molesto.

La ausencia de Silvia Pinal en el tributo fue un fuerte golpe para la familia y para los seguidores de la actriz, que falleció el 28 de noviembre del 2024, tras complicaciones por una neumonía.

Este evento no sólo dejó a Pasquel indignada, sino que también trajo consigo un renovado interés por el legado de Silvia Pinal en la industria cinematográfica mexicana, especialmente por su destacada colaboración con el cineasta Luis Buñuel y su importancia durante la época dorada del cine mexicano.

La familia y los admiradores de Pinal no pueden evitar sentir que la omisión de la actriz en los Oscar 2025 es una falta de reconocimiento a su trayectoria. incluso en redes sociales lo consideraron una ofensa para México.