Paola Núñez lanza polémico mensaje del 8M y la tunden: ‘Mañana sí es un día importante’

Paola Núñez, actriz mexicana conocida por sus papeles en películas como Bad Boys Para Siempre y en series como Resident Evil, se vio envuelta en una polémica tras un comentario sobre el Día Internacional de la Mujer (8M).

El 8 de marzo, mientras miles de mujeres marchaban en diversas ciudades del país para alzar la voz por la igualdad, la justicia y la lucha contra la violencia de género, Paola decidió promocionar una campaña de esterilización gratuita para mascotas, evento que se realizaría al día siguiente, el 9 de marzo.

Sin embargo, sus palabras al respecto fueron mal recibidas por muchos debido al tono sarcástico que usó para referirse a la causa del 8M.

TE RECOMENDAMOS: Visibiliza la lucha Cazzu se pronuncia por los derechos de las mujeres en el 8M

¿Qué dijo Paola Núñez sobre el 8M?

En un video publicado en sus redes sociales, Paola Núñez mencionó: “Hoy es día de la mujer... Woo... Mañana sí es un día importante porque es la jornada de esterilización gratuita aquí en Tecate (Baja California)”.

Este comentario fue interpretado como una minimización de la relevancia del 8M, generando una avalancha de críticas de parte de sus seguidores, quienes consideraron inapropiado su enfoque.

En respuesta a su publicación, muchos comentaron en contra, afirmando que “qué padre tu causa, pero cero lindo que minimices otra que claramente no te interesa”.

Otros usuarios señalaron que su comentario era “fuera de lugar” y que su intención de llamar la atención resultaba negativa.

Además, a pesar de la controversia, Paola había publicado en sus historias de Instagram un mensaje en apoyo al Día Internacional de la Mujer, en el cual expresó: “Los derechos son de todas sin importar la especie”.

No obstante, su intento de vincular el 8M con una causa distinta como la esterilización de animales no fue bien recibido en este contexto, y algunos consideraron que sus esfuerzos por promover el bienestar animal no debían restar importancia a las luchas sociales que el 8 de marzo representa.

La situación dejó en evidencia las diferencias de enfoque en las causas sociales y cómo las figuras públicas pueden ser percibidas cuando hacen comentarios considerados insensibles o desconectados del contexto actual.

Hoy publicó un nuevo video donde comenta que les fue muy bien en la campaña de esterilización, ignorando los comentarios negativos de la gente y volviendo a usar un tono que mucha gente consideró sarcástico.

“Ay, Paola que innecesario, muy pick me girl de tu parte eh. “Mírenme soy diferente”. Tenías que ser blanca y privilegiada", comentó @snarkbobsquarepants.