¿Cuál es el significado de ‘Sunset Blvd’ en la relación de Selena Gomez y Benny Blanco?

Se ha estrenado la nueva canción de Selena Gomez, 'Sunset Blvd', en la que podemos ver a la artista extremadamente sensual, quien al parecer se encuentra en medio de una fantasía con su prometido, Benny Blanco. El video ha llamado la atención por lo atrevido que es.

Incluso, en algunos momentos podemos ver a Benny Blanco acompañando a Selena Gomez mientras ella sonríe y realiza fuertes insinuaciones como “cuánto amor tu gran, gran... Corazón”, entre otras cosas y al final, se lo come por completo... Literalmente.

Cabe mencionar que esta se trata de una de las canciones que podremos escuchar en el álbum en conjunto que crearon entre la cantante y el productor. El disco lleva el nombre de I Said I Love You First y ya hemos podido escuchar un par de los temas que lo componen.

Sunset Blvd. y la historia de amor de Benny y Selena

La pareja que se comprometió el pasado 2024 y está en camino al altar, ha puesto un significado especial en el título de la canción, pues el nombre de 'Sunset Blvd’ no salió por la rima en la canción, sino por su historia de amor.

Al parecer, estarían hablando de la calle Sunset Boulevard de Los Ángeles, donde los famosos tuvieron su primera cita. Este lugar es bastante público, con lo que dejan claro que no les molestó nunca el mostrar su amor al mundo entero.

Los famosos han mantenido un perfil nada discreto cuando se trata de su relación, pues en las redes sociales de Selena Gomez y Benny Blanco, podemos ver que presumen su amor sin dudas y de manera romántica.

Letra de ‘Sunset Blvd’

You’re my cherry pie

I don’t care who knows it

Love me ‘til I die

Bury me with roses

I know you’re awfully shy

But I can’t wait to hold it, to hold that

Big

Big

Hard

Heart

With open arms

Holding you naked, middle of Sunset Boulevard

Making you famous, everyone’s watching

Bare skin, concrete

They’re calling the police

Open arms

Holding you naked, middle of Sunset

Feel so good it hurts

But you fill up what’s broken (la-la-la-la)

Woman of few words, but for you

I keep my mouth wide open

I’m praying and hoping that you’ll quench my thirst

Not just dip your toes in, I want that

Big (big)

Big (big)

Hard (hard)

Heart

With open arms

Holding you naked, middle of Sunset Boulevard

Making you famous, everyone’s watching

Bare skin, concrete

They’re calling the police

Open arms

Holding you naked, middle of Sunset (‘Set, Sunset, Sunset, Sunset)

I just wanna touch it, touch it

Try your hardest not to bust it

Give me, give me, love it, love it

Hey, hey, hey

I just wanna touch it, touch it

Try your hardest not to bust itGive me, give me, how I love your big, big heart

With open arms

Holding you naked, middle of Sunset Boulevard

Making you famous, everyone’s watching

Bare skin, concrete

They’re calling the police

Open arms

Holding you naked, middle of Sunset