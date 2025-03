¿Quién es Ricardo Selmen? El joven actor que interpreta a Jorge en ‘Bienvenidos a la Familia’ de Netflix

La serie Bienvenidos a la Familia ha conquistado al público de la plataforma de Netflix, al abordar una historia que tiene misterio, comedia, romance y más. Uno de los elementos que más llamó la atención de la serie fue Jorge, el hijo de Cristina (Marimar Vega) que es interpretado por Ricardo Selmen.

En la serie, podemos ver una serie de rostros bien conocidos por el público mexicano. Desde Erika Buenfil, hasta Marimar Vega e incluso al influencer Jezzini. Sin embargo, es el personaje de Ricardo quien se ha llevado una gran cantidad de aplausos con la interpretación del hijo mayor en Bienvenidos a la Familia.

¿Quién es Ricardo Selmen?

Ricardo Selmen es un actor y modelo mexicano de 21 años de edad, quien tiene síndrome de down. Ha participado en diversas producciones en su carrera como actor, desde unitarios como La Rosa de Guadalupe o Esta historia me suena, hasta en la película de Netflix, Familia. Asimismo, ha estado en el teatro, la televisión, doblaje y publicidad. También ha practicado varios deportes, como fútbol, parkour, básquetbol y capoeira.

El mexicano es socio fundador de Creando Sin Barreras, una academia de artes para jóvenes con capacidades diferentes. Su activismo no solo va al generar espacios seguros y de creación para su comunidad, pues también informa y derrumba mitos sobre las personas con capacidades diferentes. “Las cosas que no he podido hacer son las que la sociedad no me ha permitido”, aseguró en un video a inicios de año.

A pesar de compartir sus logros, su vida personal la mantiene en privado. Se sabe que su madre es Tanya Selmen, también actriz y cofundadora de Creando Sin Barreras. Ambos mantienen una relación cercana, donde ella suele acompañarlo a sus llamados, como muestra a través de las redes sociales. Se desconoce si el joven tiene pareja.

¿Cuál es el papel de Ricardo Selmen en ‘Bienvenidos a la Familia’?

El actor mexicano da vida a Jorge. Se trata del primer hijo de Cristina, la protagonista, por quien el padre de ella decide echarla de la casa. Esto porque al darse cuenta durante el embarazo que el bebé tenía síndrome de down, el patriarca le habría pedido a su hija que abortara.

Al negarse a hacerlo, es cuando el padre prefiere echar a la mujer, quien se va a vivir con el padre de su hijo. Años después, su pareja los abandona, dejándola a ella como una madre soltera, quien cuida de sus hijos junto a su cuñado, quien está enamorado de ella en secreto.

El personaje de Jorge es muy carismático, pues podemos notar el cariño que siente por el resto de su familia y sus esfuerzos por ayudar en todo lo posible a que las cosas salgan bien para todos ellos. Su personalidad traviesa y curiosa, proporciona un alivio cómico en la serie.

En el personaje, podemos ver también aspiraciones que lo hacen más real, pues en un episodio en particular, revela que desea convertirse en actor, por lo que visita el teatro con Luciana, interpretada por Erika Buenfil.

Elenco de ‘Bienvenidos a la Familia’

Esta es la lista de personajes que componen la historia de Bienvenidos a la Familia, junto con quiénes son los actores detrás de cada uno de ellos: