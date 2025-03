Yeah Yeah Yeahs en México: ¿Cuánto cuestan los boletos para sus conciertos en CDMX?

La agrupación de rock alternativo los Yeah Yeah Yeahs anunció su regreso a México, pero esta vez será con un concierto en solitario, en el que sus fans pueden disfrutar de sus mejores éxitos que han consolidado a la banda como una de las más conocidas de la escena alternativa.

La banda liderada por Karen O se presentará en el Teatro Metropolitan los días 30 de junio y 1 de julio, las fechas son parte de su gira Hidden in pieces, en la cual van a tener invitados, sin embargo, todavía no se dan a conocer los nombres de los artistas que acompañaran a la banda neoyorquina.

¿Cuánto salen a la venta los boletos de los Yeah Yeah Yeahs?

Los boletos de la agrupación que interpreta el tema “Date with the night” salen a la venta el día 20 de marzo en una preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex y comienza a las 11:00 am, por lo que se recomienda que para tener oportunidad de conseguir los boletos es que te conectes unos 15 minutos antes para que entres a la fila virtual lo más pronto posible.

Sin embargo, el día 19 de marzo también habrá una preventa, pero esa es exclusiva para fans, quienes tienen que ingresar al sitio de Ticketmaster con un código de fans para poder acceder a la venta de boletos.

El día 21 de marzo es la venta general, en la que los fans que tengan cualquier tarjeta de crédito.

Precio de los boletos de los Yeah Yeah Yeahs

Los boletos para ver a la banda tienen un precio que va de los 952.00 pesos hasta los 2,660.00 pesos, aproximadamente, según reportes.

¿Quién es la banda invitada?

Los fans piden que los invitados sean Interpol, sin embargo, por el momento no se han dado a conocer el nombre de los artistas que acompañaran a los intérpretes de “Heads Will roll”.

La última vez que los Yeah Yeah Yeahs vinieron a México en el años 2023 cuando se apoderaron del Pepsi Center, por lo que los fans creyeron que esta vez volverían a repetir en el mismo recinto, sin embargo, ahora será uno diferente.

Algunos fans no estuvieron de acuerdo, pues aseguraron, algunos, que en el teatro no pueden explayarse por las butacas, ya que ellos quieren bailar al ritmo de la explosiva música de la banda liderada por Karen O.