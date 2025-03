Sting se presentará en la primera edición del ‘Mexican Caribbean Music Fest’ en Tulum

Quintana Roo, conocido por su belleza natural y su vibrante cultura, se prepara para un evento único que promete marcar un hito en la historia del turismo y la música en la región.

La gobernadora del estado, Mara Lezama, anunció en redes sociales que el próximo 17 de mayo, el reconocido artista británico Sting se presentará en el corazón de Tulum, como parte de la primera edición del Mexican Caribbean Music Fest.

Este evento, que representa la evolución del querido festival de jazz de la Riviera Maya, se perfila como una de las celebraciones más importantes del Caribe mexicano en los últimos años.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Sting en Tulum?

De acuerdo con la información dada por la gobernadora Mara Lezama, la presentación de Sting en el Mexican Caribbean Music Fest será totalmente gratuito.

Esto no sólo es una oportunidad para disfrutar de la música de un artista de renombre mundial, sino también para celebrar la riqueza cultural, turística y musical que Quintana Roo tiene para ofrecer.

Este tipo de eventos son parte de la nueva era del turismo en el Caribe Mexicano, que busca fortalecer la identidad cultural de la región, al tiempo que promueve el destino como un lugar de encuentro para las mejores expresiones artísticas a nivel global.

Sting dará un concierto en Tulum, Quintana Roo. ı Foto: Especial

“Este evento es la evolución natural del festival de jazz de la Riviera Maya, una plataforma que se ha ganado el reconocimiento por su contribución a la cultura y el turismo”, mencionó Mara Lezama.

La presentación de Sting, ganador de múltiples premios internacionales, será un espectáculo que cruzará fronteras generacionales, agregó la gobernadora, llevando a los asistentes en un recorrido musical que ha marcado varias décadas.

La actuación del británico se anticipa como una noche memorable, donde el público podrá disfrutar de su icónico repertorio, que incluye canciones populares como “Shape of My Heart”, “Englishman in New York”, y “Fields of Gold”.

“Las y los invito a disfrutar de una noche llena de buena música y talento internacional. Prepárense para aplaudir, cantar, bailar y disfrutar en uno de los escenarios naturales más bellos de Quintana Roo”, continuó la gobernadora.

“Queremos que todas y todos sean parte de esta gran celebración en el marco del 50 aniversario de Quintana Roo”, expresó.

El Mexican Caribbean Music Fest es una invitación abierta para disfrutar de una noche en Tulum llena de buena música, talento internacional y la calidez del Caribe Mexicano.