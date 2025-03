De Pueblerina Marginada a Rosa Florecida, ¿Dónde ver la serie completa de una joven que supera el maltrato?

De Pueblerina Marginada a Rosa Florecida es la historia de Ava, una joven que sufrió abusos por parte de su familia y abuela. La noche antes de ser casa a la fuerza con un sinvergüenza, la joven logra huir con la ayuda de su madre.

Al inicio de la serie, podemos ver como es tan diferente la manera en la que tratan a Ava del resto, a pesar de que es su cumpleaños. Solo su madre la acompaña, aunque ella también es violentada por la familia y particularmente, por su esposo.

Esto provoca que la madre de Ava enferme y en un momento de tensión, Ava asegura que se irá de casa y cuidará de su mamá sin ayuda, pero su mamá decide quedarse para que ella no tenga problemas en conseguir el éxito que busca.

Ava pide ayuda a un conocido, quien la quiere obligar a casarse con él por dinero. Si bien ella piensa en hacerlo, su mamá la convence de que esto no suceda y la ayuda a escapar.

Con trabajo duro y estudio, Ava logra el éxito que buscaba a través de los años hasta que se convierte en la exitosa CEO del grupo Young. Por su parte, en el pueblo hablan mal de Ava, pues aseguran que se ha convertido en una stripper, sin saber de su éxito.

La madre de Ava sigue sufriendo de violencia por parte de su familia. La joven sabe que en tres meses, cuando acabe su acuerdo de confidencialidad, podrá revelar su identidad y regresar a casa para salvar a su madre. Sin embargo, se entera de que su hermano Cash se casará, por lo que decide adelantar su viaje para salvarla, aunque su pareja no la puede acompañar desde el primer momento.

¿Dónde ver De Pueblerina Marginada a Rosa Florecida?

Puedes ver la serie a través de la plataforma de Goodshort de manera oficial y con subtítulos al español. Solo debes buscar el título de la serie, De Pueblerina Marginada a Rosa Florecida y elegirla. Puedes ver los primeros nueve episodios primeros y después, deberás pagar para disfrutar del resto de la historia.

Puedes ver la serie a través de la plataforma de Dailymotion, donde tendrás que buscarla en su versión en inglés. El título es From Small-Town Outcast to Blooming Rose y la opción correcta es la de la cuenta de irJonathan. También puedes ver algunas partes a través de plataformas como TikTok o YouTube, pero no se encuentra completa en dichas plataformas.

