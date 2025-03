Ski into Love, ¿donde ver esta serie de drama chino en las pistas de esquí​?

"Ski into Love" sigue a Wei Zhi, una dibujante que, tras un escándalo, busca un nuevo comienzo en un resort de esquí, donde conoce a Shan Chong.​

“Ski into Love” (Esquiar hacia el amor en español) es una serie dramática china que narra la historia de Wei Zhi, una talentosa dibujante de manga cuya carrera se ve amenazada por un escándalo que la despoja de su seudónimo y derechos de autor.

Buscando inspiración y un nuevo comienzo, Wei Zhi se dirige a un resort de esquí, donde se sumerge en el mundo del snowboard.

Allí conoce a Shan Chong, un ex snowboarder profesional que se retiró tras una lesión y ahora trabaja como instructor.

A medida que Wei Zhi aprende a deslizarse por las pendientes, ambos personajes encuentran en el otro una fuente de motivación y apoyo, desarrollando una conexión que va más allá de la amistad. ​

“Ski into Love” es una adaptación de la novela “Shush, the King is Hibernating” y ha sido bien recibida por la crítica y el público por su combinación de romance, drama y deportes de invierno.

La serie destaca por sus impresionantes escenas de esquí y snowboard, así como por la química entre los protagonistas.

El rodaje se llevó a cabo en diversas locaciones que capturan la belleza de los paisajes invernales, aportando autenticidad y atractivo visual a la producción. ​

¿Quién es Wei Zhi en Ski into Love?

Wei Zhi es la protagonista de la serie, interpretada por Yu Shu Xin.

Yu Shu Xin es la actriz que interpreta a Wei Zhi en Ski into Love ı Foto: Netflix

Es una dibujante de manga que, tras un escándalo que pone en peligro su carrera, busca reinventarse en un entorno completamente nuevo.

Yu Shu Xin, también conocida como Esther Yu, es una actriz china reconocida por su participación en diversas series de televisión y programas de variedades.

Su actuación en “Ski into Love” ha sido elogiada por la profundidad y autenticidad que aporta al personaje de Wei Zhi. ​

Lin Yi da vida a Shan Chong un ex snowboarder profesional que se retira por una lesión. ı Foto: Netflix

¿Quién es Shan Chong en Ski into Love?

Shan Chong, interpretado por Lin Yi, es un ex snowboarder profesional que se retira de la competencia debido a una lesión y se convierte en instructor en el resort de esquí.

Su encuentro con Wei Zhi lo lleva a redescubrir su pasión por el deporte y a abrirse a nuevas oportunidades en su vida personal.

Lin Yi es un actor chino conocido por su papel en la serie “Put Your Head on My Shoulder”. Su interpretación de Shan Chong destaca por la sensibilidad y carisma que aporta al personaje. ​

¿Quién es Old Yan en Ski into Love?

Old Yan, interpretado por Fei Qiming, es un personaje que aporta una perspectiva única y apoyo a los protagonistas en su viaje de autodescubrimiento y superación.

Fei Qiming es un actor emergente en la industria del entretenimiento chino, reconocido por su versatilidad y presencia en pantalla. ​

¿Quién es Jiang Nanfeng en Ski into Love?

Jiang Nanfeng, interpretada por Zeng Keni, es una figura clave en la trama que influye en las decisiones y emociones de los personajes principales.

Zeng Keni es una actriz y cantante china que ha participado en diversos proyectos televisivos y musicales, destacándose por su talento multifacético. ​

Wei Zhi y Shan Chong son los protagonistas en Ski into Love.​ ı Foto: Netflix

¿Dónde ver la serie de drama chino Ski into Love |Esquiar hacia el amor en español?

La serie Ski into Love (Esquiar hacia el amor en español) consta de 23 episodios y está disponible en plataformas de streaming como Netflix y Viki.

En Netflix, “Ski into Love” se encuentra con subtítulos en español, ofreciendo una experiencia accesible para el público hispanohablante.

Viki también ofrece la serie con subtítulos en varios idiomas, permitiendo a los espectadores disfrutar de la historia en su idioma preferido.

Ambas plataformas requieren una suscripción para acceder al contenido. ​