Con gran euforia y mucho rock, México celebra a Incubus

Incubus llegó a la Ciudad de México para ofrecer un show especial donde interpretó en su totalidad las canciones del disco Morning View (2001) y algunos éxitos de su carrera, los cuales fueron recibidos con gran emoción y euforia por el público que abarrotó el Velódromo Olímpico de la Ciudad Deportiva.

Cerca de las 9 de la noche, la banda estadounidense subió al escenario, y al ritmo de las luces que iban in crescendo sonaron los primeros scratchs de “Nice to Know You”, al mismo tiempo el característico bajeo de la canción acompañó el inicio de una de las piezas más emblemáticas de Incubus. Instantes después el riff de guitarra entró al ruedo y entonces todo el público comenzó a gritar.

Morning View y otros éxitos marcaron una noche especial para los fans de la banda en la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía Ocesa (Santiago Covarrubias)

La banda conformada por Brandon Boyd, Mike Einziger, José Pasillas, Chris Kilmore y la recién incorporada Nicole Row, puso la vara en alto inmediatamente, por lo que no redujeron la intensidad y así entregaron otra gran melodía con el riff de “Circles”. Morning View se caracteriza por tener una apertura sumamente poderosa y los asistentes de inmediato se entregaron.

El público experimentó un estado de éxtasis cuando Mike Einziger inició con los acordes, de otra de las piezas clásicas de Incubus, para luego darle paso a la particular forma de cantar de Brandon Boyd y llegar al coro, momento en el que todo el público se unió y cantó al unísono “Ah, Wish You Were Here”.

El carisma y la energía de Brandon Boyd, vocalista de Incubus, hicieron vibrar a los asistentes durante todo el concierto. ı Foto: Cortesía Ocesa (Santiago Covarrubias)

A continuación la energía se atenuó un poco con “Just a Phase”, “11 am” y “Blood on the Ground” en donde cada integrante de la banda sacó a relucir su manera magistral de ejecutar cada uno sus instrumentos.

Sentados al borde del escenario, Einziger con su guitarra acústica y el cantante Boyd entregaron la coreada “México”.

Morning View es el cuarto álbum de la banda y fue catalogado como uno de los mejores discos del año 2001 por la crítica especializada. La influencia del material discográfico abarca diferentes facetas del rock alternativo con guitarras estridentes pero al mismo tiempo ritmos en la batería y el bajo con bastante groove, y la particularidad de integrar secuencias y samples, tal es el ejemplo del siguiente combo de canciones: “Warning”, “Echo” y “Have You Ever”.

Los asistentes al concierto de Incubus no dejaron de corear los clásicos de Morning View, como "Wish You Were Here". ı Foto: Cortesía Ocesa (Santiago Covarrubias)

Otro de los momentos importantes de la noche se vivió cuando Incubus ejecutó otro de sus clásicos titulado “Are You In?”, entonces todo el público volvió a encenderse y a cantar a todo pulmón el coro de la canción. Con el intro de la canción de Rihanna “Umbrella” continuó con la banda con “Under My Umbrella” y para finalizar la interpretación del disco llegó “Aqueous Transmission”.

A partir de este momento la banda interpretó algunos de los sus éxitos de su carrera. Todo comenzó con “Anna Molly”, siguió “The Warmth” y “Vitamin”.

Para sorpresa de muchos, los estadounidenses también interpretaron un cover a Portishead de la canción “Glory Box” uno de los clásicos del denominado Trip-Hop.

Para abrochar el show, Incubus ofreció primero “Pardon Me” con lo que todos asistentes comenzaron a cantar de principio a fin y entonces ahora sí el final llegó con la emblemática “Drive”, para estos momentos el público se entregó por completo y una vez terminado el concierto, mientras se despedían los músicos, coreó con mucha fuerza el nombre de la banda.

