Cancelan el Afterlife CDMX 2025: Esto pasará con los boletos que ya se vendieron

El festival de música electrónica Afterlife en CDMX se canceló a dos meses de que se lleve a cabo y se anunció que no hay fechas para reagendarlo, ya que no tienen los permisos necesarios para que el evento se realice y esto es todo lo que va a pasar con los boletos que ya se vendieron.

En las redes sociales, el festival conocido por sus impactantes efectos visuales se canceló en su edición de 2025.

“Lamentamos profundamente anunciar que Afterlife Festival Ciudad de México, programado para los días 9 y 10 de mayo de 2025 en el Hipódromo de las Américas, no se llevará a cabo debido a problemas técnicos e imprevistos con los permisos del recinto”, se lee en el comunicado.

La organización del festival señaló que buscaron todas las posibles soluciones para que el evento se lleve a cabo, pero lamentablemente no se podrá realizar.

¿Qué pasará con los boletos vendidos para el Afterlife CDMX?

La organización del evento del Afterlife Festival en CDMX anunció que a todos los fans que compraron boletos van a tener su reembolso al 100 por ciento con todo y los cargos del boleto.

El reembolso se realizará de manera automática a través de Fullpass en la misma tarjeta en la que se realizó la compra de la entrada.

“Para cualquier pregunta o aclaración, nuestro equipo de atención al cliente está disponible para asistirles, a través del siguiente correo electrónico: reembolsosafterlife@fullpass.com.mx“, señaló el comunicado.

Así reaccionaron los fans a la cancelación del Afterlife CDMX 2025

Los fans de la música electrónica no dudaron en pronunciarse sobre la cancelación del evento. Los cibernautas señalaron que fue porque no es un recinto adecuado para el evento, pero otros más señalaron que fue Ocesa quien estaría detrás de esto, pero solo son especulaciones, ya que Afterlife ya mencionó que fue porque no tuvieron los permisos necesarios para la realización.

“El poder de Ocesa y su mafia”, “Nooooo primero ARCADIA y ahora AFTERLIFE”, “A Ocesa no le gustó que ya no los tomarán en cuenta”, “Se les está dice y diceee que no hagan nada en el hipódromo pero son tercos! Pásenlo al bicentenario y asunto arreglado”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

¿Quiénes se iban a presentar en el line up de Afterlife CDMX?

El festival es uno de los más conocidos por sus efectos visuales que parecen sacados de la realidad virtual y tendría una curaduría única, un día por Anyma y otro por MRAK, que son los líderes del cartel.