Jacqueline Bracamontes revela que solo comía toronjas para bajar de peso: ‘Me desmayé varias veces’ | VIDEO

Jacqueline Bracamontes contó que tuvo un desorden alimenticio cuando estuvo un tiempo en Francia. La actriz contó que esto sucedió antes de participar en certámenes de belleza y que su extrema dieta, fue una etapa crítica para su salud.

En entrevista con Yordi Rosado, Jacqueline Bracamontes contó como si bien nunca estuvo extremadamente acomplejada con su físico, sí atravesó un momento complicado con ella misma cuando cayó en una rutina alimenticia poco saludable.

Esto sucedió cuando la famosa estudió francés en Francia por un año, en un programa que le ayudó a vivir sola y tomar decisiones que forma independiente, aunque esto afectó su salud en un punto.

“Cuando fui consciente que no me quedaba ni un pantalón, cuando llegué a Francia, dije: ‘No, esto se acabó, yo no voy a regresar a México así como estoy’”, explicó Bracamontes sobre la ocasión en que cayó en un estricto régimen de comida.

Menciona que en ese momento, su alimentación se redujo a líquidos y frutas: “Me puse súper a dieta, de que comía polvo de proteína todo el día, verduras. Un día comía todo el día toronja. O sea, mal, porque no estaba guiada por una doctora”, destacó.

Mencionó que esto le hizo bajar de peso de manera drástica y apuntó que en un punto, llegó a sentirse llena solo con una manzana. “Estaba descompensada. Me desmayé varias veces. Me acuerdo que me desmayé en San Diego, y mis papás me dijeron: ‘No me hagas arrepentirme de haberte mandado a Francia’”, recordó.

Después del episodio, la mujer tuvo que acudir al médico para que la estabilizara. “Me llevaron con un doctor, me nivelé, empecé a comer mejor. No me tuvieron que medicar”, explicó.

Su experiencia en Nuestra Belleza Jalisco

La famosa contó como mientras participó en el certamen de belleza fue que comenzó a preocuparse más por su apariencia física, por lo que comenzó con las dietas extremas.

“Nos tenían muy a dieta, de que no nos dejaban comer limón en la fruta, ni una galletita, ni postre, ni nada. Yo me sentía sin energía”, relató. Destacó que en ese momento, llegó a pedirle a su nutrióloga que le comprara galletas o algo dulce para poder rendir en ensayos y pasarelas.

“Todo el mundo cree que en el Miss México yo tenía que estar cuidándome. No, al contrario, tenía que comer bien para mantenerme bien”, dijo Jacqueline Bracamontes.

