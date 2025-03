Filtran supuestos VIDEOS recuperados del teléfono de María Kovalchuk ¿Perturbadores?

María Kovalchuk es una joven modelo cuyo caso de sobrevivencia es muy perturbador, ya que la joven desapareció el pasado 9 de marzo y apareció ocho días después con la espalda, pierdas y brazos rotos por lo que no se podía mover, estaba inconsciente y por ahora no ha hablado de lo que le pasó, pues se encuentra en estado grave de salud.

La modelo estaba de viaje en Dubai en donde conoció a dos hombres que dijeron que eran representantes de la industria del modelaje, por lo que la joven aceptó a pasar tiempo con ellos.

La chica avisó a su mamá que se quedaría con ellos, pero después de eso desapareció, su teléfono no estaba activo y no abordó el visión que tenía el 11 de marzo para ir a Tailandia, lo que desató la preocupación de sus amigos y familiares.

Cuando María apareció estaba tirada sobre una carretera con las extremidades y la columna vertebral rotas, irreconocible y sin sus documentos de identificación ni su teléfono, fue llevada al hospital de emergencia y fue ahí donde la tuvieron que operar en tres cuatro ocasiones para tratar de salvarle la vida. Actualmente, la joven no habla y no ha dado su versión de los hechos.

Filtran videos del celular de María Kovalchuk antes de la tragedia

En TikTok varios usuarios ucranianos y rusos han compartido detalles del caso de María Kovalchuk, una tiktoker asegura que tiene en su poder fotos y videos perturbadores de la joven que presuntamente fueron grabador por las personas que dañaron a la modelo.

Tiktoker dice que los videos los grabaron los supuestos agresores de María Kovalchuk ı Foto: TikTok

La Tiktoker asegura que los videos fueron recuperados del teléfono de María, el cual fue encontrado cerca de dónde ella fue hallada, pero estaba muy dañado y dice que pudieron acceder a él y revelar grabaciones.

Supuesto video de María Kovalchuk ı Foto: TikTok

¿Qué contienen los videos del teléfono de María Kovalchuk?

La tiktoker ha mostrado fragmentos de los videos, ella asegura que en las imágenes se puede ver a María Kovalchuk corriendo de un lado a otro mientras alguien la filma desde una vehículo en movimiento.

Asegura la tiktoker que estos videos son antes de la tragedia y que conforme avanza se vuelven perturbadores porque se observa qué es lo que habrían puesto a hacer a la modelo ucraniana y afirma que no los pude subir a TikTok porque la plataforma los bajaría inmediatamente por el tipo de contenido.

Hasta el momento no se sabe si estos videos son reales, ya que en las grabaciones solo sale una joven rubia, pero no se distingue si realmente es María Kovalchuk. Las autoridades no se han pronunciado al respecto de los videos.

Por otra parte hay otro video filtrado que dicen es de la fiesta a la que María asistió antes de desaparecer por ocho días.