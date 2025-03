La marea primaveral que cruza los límites, ¿Dónde ver el drama completo de romance?

La marea primaveral que cruza los límites es un drama romántico en el que conocemos la historia de Lucía Fernández, una joven que, para costear el tratamiento médico de su hermano, se encuentra en una noche lluviosa con Héctor Guzmán, un hombre adinerado y de carácter frío.

Sus caminos se cruzan en diversos escenarios como el campus universitario, el lugar de trabajo y eventos sociales. Lucía, terca y resiliente, malinterpreta a Héctor como un mujeriego, mientras que él, movido por los celos, le pone obstáculos en su camino.

La marea primaveral que cruza los límites ı Foto: Especial

La serie comienza con un inesperado encuentro íntimo entre ambos, el cual sucede mientras Lucía se encuentra llena de tensión y él muestra su seguridad.

Después, te revelan que cuatro horas antes, Lucía sufría de un momento de tensión al ser despedida de su trabajo, mientras le llega un mensaje que le recuerda la gran deuda que tiene en el hospital.

Es entonces que llega el hombre adinerado buscando una mujer joven, por lo que ella se ofrece al estar desesperada. Es entonces que él la reconoce como la hermana de un antiguo amigo, por lo que accede a ayudarla.

Después de la intensa noche, ella regresa a su realidad, recibe el pago de Héctor y se va a su trabajo de tiempo parcial como maestra. Sin embargo, un descuido hace que ambos vuelvan a encontrarse, aunque ella se encuentra más preocupada por pagar por el hospital de su hermano.

A pesar de ello, no faltan los recuerdos sobre anteriores encuentros entre ambos cuando eran más jóvenes. Héctor la sorprende al darle 10 mil dólares por su encuentro, lo que la ayuda a aliviar su deuda. Nadie espera que el hombre aparezca como profesor en el curso de Lucía.

¿Dónde ver La marea primaveral que cruza los límites?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de GoodShort, en la que puedes ver los primeros 13 episodios de manera gratuita. Después, tendrás que adquirir la serie para disfrutar del resto de la serie, que consta de 71 capítulos en total.

La serie también la puedes encontrar en la plataforma de Dailymotion al buscarla por su nombre en inglés, Beyond the Line, Into Your Arms. Podrás verla con subtítulos al inglés.

Otras series que te pueden gustar

Estas son algunas otras series y dramas que podrías disfrutar:

El Encanto de la virgen: Mía Lewis es una estudiante de arquitectura que, desesperada por la enfermedad crítica de su padre y las crecientes deudas médicas, considera vender sus óvulos para recaudar fondos.

Mi Amor, Solo Di Que Sí: La vida de Lucía Briones, una joven mujer, se derrumba de la noche a la mañana cuando descubre que su prometido, a quien tanto ama, la engaña con su propia hermanastra. Con la empresa de su madre en juego, Lucía se ve obligada a un matrimonio de conveniencia con Fernando Vázquez, un hombre que parece el príncipe azul, pero que oculta oscuros secretos.

La Reina del Destino: Dos hermanas, Sofía y Natalia, cuyas elecciones durante la tradicional ceremonia de bolas de seda determinan sus futuros. Sofía elige al noble Aarón, mientras que Natalia selecciona a un mendigo. Años después, consumida por los celos, Natalia asesina a su hermana y ambas reciben una inesperada oportunidad de regresar al pasado, antes de la fatídica ceremonia.