¿Justin Bieber entró en psicosis? Aseguran que se encuentra en estado crítico: ‘No come, no duerme’ | VIDEO

El estado de salud de Justin Bieber ha generado preocupación desde hace varias semanas, pues el cantante pop ha publicado recientemente extrañas fotos y videos que el público no está seguro si es el reflejo de una crisis de salud o solo un tema de publicidad.

Muchos teorizan que Justin Bieber habría entrado en crisis mental por el compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco. Ahora, el artista desata nuevas alarmas porque aseguran que la salud de la celebridad está en riesgo después de que entrara en un estado de psicosis.

Aseguran que Justin Bieber se encuentra grave

A través de sus redes sociales, el comunicador Javier Ceriani aseguró que el estado de salud del esposo de Hailey Bieber es mucho peor de lo que muchos consideraban, pues al parecer la crisis no solo se ha visto reflejada en redes sociales, sino en su vida diaria.

El periodista asegura que de acuerdo con información desde el interior de la casa, el cantante “no está comiendo” de manera adecuada desde hace un mes. “Se está agravando la salud de Justin Bieber, cuando pase la tragedia no digan que no les avisé”, agregó.

"Justin Bieber en estado crítico. No come , no duerme y entro en psicosis, Hailey Bieber, su mujer debió llamar a un familiar de emergencia. Insostenible todo", escribió resumiendo la información del video.

Menciona además que la mala alimentación aunado al consumo de sustancias ilícitas, han mermado la salud de la celebridad y provocan preocupación en la familia de Hailey. “Es una situación bien intensa”, reflexionó el comunicador. “Acabaron con el chico, está en un momento muy difícil”, expresó.

Justin Bieber en redes sociales

En su cuenta de Instagram, el cantante canadiense ha compartido nuevas publicaciones, aunque las mismas no parecen tener relación con Selena Gomez u otro drama, sino que está promocionando su nueva marca.

En ese sentido, el cantante ha compartido un clip en el que podemos ver una animación donde incluye a su bebé (de manera simbólica, pues ha elegido no mostrar su rostro en Internet) y a Hailey Bieber.

Con una canción que dice “Maniac” en varias ocasiones, el cantante ha presentado Skylrk, una marca que le pertenece y al parecer, venderá ropa y calzado, entre otras cosas que ha estado publicando en sus redes sociales.

En ese sentido, el público se pregunta si Justin Bieber de verdad estaba atravesando una crisis o solo estaba llamando la atención de la audiencia con sus publicaciones extrañas para tener impacto al anunciar su nueva marca.