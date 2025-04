Yeri Mua gastó más de 400 mil pesos por arreglar sus dientes y rompe en llanto: ‘Ya no hay más caballito’ | VIDEOS

Yeri Mua siempre se ha mostrado muy transparente cuando le toca hablar de las veces que se ha sometido a operaciones o cualquier tipo de arreglo estético, como ha sucedido ahora que contó que se sometió a un costoso tratamiento para arreglar su dentadura.

Y es que desde hace tiempo, Yeri Mua recibía fuertes críticas por el aspecto de sus dientes, por quienes llegaban hasta a compararla con un caballo, al argumentar que esa parte de su rostro era demasiado grande, lo que cambiaba mucho su apariencia en general.

A pesar de que la cantante e influencer ha destacado en el pasado que no le importa la opinión de los demás sobre ella misma, en realidad fue esto mismo lo que pudo haber provocado que la artista gastara más de 400 mil pesos solo en sus dientes.

Yeri Mua llora tras gastar miles de pesos por sus dientes

A través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Traka’ compartió con sus seguidores que se gastó 400 mil pesos por arreglarse los dientes, además que atravesó un proceso que fue bastante complicado y doloroso para conseguir que tuvieran la apariencia deseada.

“Y no lo digo por presumir, lo digo porque tener dentaduras de carillas son muy caras, dolorosas, no siempre encuentras tu dentadura ideal”, expresó con los ojos llenos de lágrimas.

También mencionó como las críticas por la apariencia de su boca, le afectaban más de lo que el público pensaba: “Me hacía mucha burla por mis dientes, pero ya lo logré, ya me quité lo dentona se me quitó”, dijo.

“Me costó mucho dinero y mucho dolor para quitarme lo puta dientona, pero ya ya no más”, reforzó la famosa, dejando ver el gran esfuerzo que realizó para quitarse esa fuerte inseguridad del rostro.

En otra publicación, la famosa mencionó que ya no le importaba cuánto le doleria, con tal de obtener la apariencia ideal para ella: “Me estoy muriendo de dolor y quiero llorar (...) Si es dolor por belleza, les guro que me importa una mier** (...) Ya no hay más caballito. Yeri Mua con dientes chiquitos y no salidos, pero me dolió un ching*”.

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la nueva apariencia de Yeri Mua, quien presumió cómo se ven ahora sus dientes, a pesar de lo costoso que resultó para ella. Algunos de los comentarios son: