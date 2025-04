Salvador Zerboni resulta lesionado tras un intento de asalto, ¿cuál es su estado de salud?

El actor Salvador Zerboni, reconocido por su participación en el programa La Casa de los Famosos, vivió una experiencia traumática recientemente.

Mientras realizaba su rutina matutina de ejercicio en un parque de Guadalajara, fue sorprendido por dos jóvenes que intentaron asaltarlo. En el forcejeo que siguió, los tres cayeron al suelo, resultando Zerboni con una lesión en la mano.

Salvador Zerboni relató en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, que se hallaba en Guadalajara participando en los ensayos de un nuevo proyecto. Durante un descanso, decidió aprovechar el tiempo libre para salir a correr en un parque ubicado justo frente al hotel donde se estaba hospedando.

El actor comentó que, en un primer momento, se sintió confundido cuando dos jóvenes se le acercaron, ya que no comprendía sus intenciones. En ese instante pensó que podrían estar buscando una fotografía con él o querían comunicarle algo, sin imaginar lo que realmente sucedería.

“No sabía yo si querían una foto o algo porque traía los audífonos. Me señalaban. Cuando volteé, uno intentó arrancar la cadena, el otro el teléfono”, dijo.

Explicó que hubo un forcejeo con los jóvenes, por lo que cayeron al suelo; sin embargo, el actor logró conservar sus pertenencias: “Cuando sentí el jaloneo nos fuimos los tres al suelo. Allí como que forcejeamos un poco. Fue muy rápido. No entendí si me pegaron, les pegué. Salieron corriendo al final de la historia. Me quedé con mis cosas”.

¿Cuál es el estado de salud de Salvador Zerboni tras el intento de asalto que vivió?

Aunque el actor resaltó que los delincuentes no le robaron sus pertenencias, sí sufrió una herida en la mano. “No pasó a mayores, sólo traigo la mano un poco sangrada, ya pasó. Alcancé a pegarle a uno. Ni tiempo me dio para verles la cara”, expresó.

Explicó que, si el asalto hubiera sido con un arma de fuego, no habría puesto resistencia. Y agregó que los asaltantes era personas jóvenes, por lo que se mostró sorprendido.

“Si veo un arma, se me caen los calzones del susto, les doy todo lo que tengo. Dos chamacos, aparte, de 20 o 30 años, muy jóvenes, un susto de aquellos. Gracias a Dios que estamos bien”, finalizó Salvador Zerboni.