Salvador Zerboni reacciona a detención de Aleska Génesis: ‘Mejor la dejamos adentro’

El actor Salvador Zerboni, quien es panelista en La Casa de los Famosos All Stars, confirmó en sus redes sociales que Aleska Génesis fue detenida al salir eliminada del famoso reality show que se transmite en Telemundo, pero que se graba en México.

El histrión realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que habló sobre el caso de su compañera Aleska Génesis y aseguró que llegaron elementos de la Fiscalía a detener a la modelo venezolana.

Zerboni dijo que aunque él celebró la eliminación de la también influencer no podía alegrarse de que se la llevaran detenida las autoridades, pues señaló que el juego es distinto a la realidad.

“Salí de las galas, salí de trabajar y esta ala Fiscalía esperando, muchas armas, no sabemos el contexto, no conozco bien las leyes, no conozco lo que vaya a pasar, debemos buenos deseos y hasta aquí llegó la celebración. De mi parte, con todo cariño y respeto no celebraré más y espero que ustedes tampoco, yo hasta aquí llegó mi trabajo: sacarla de la casa”, dijo el polémico actor en su publicación.

“De haber sabido que iba a pasar eso, mejor la dejamos adentro, pobrecilla”, dijo Salvador Zerboni para hablar del tema de la modelo detenida.

Rodrigo Romeh habla de detención de Aleska Génesis

Otros de sus compañeros de La Casa de los Famosos que convivieron con Aleska dentro del reality como fue el caso de Rodrigo Romeh también se pronunciaron sobre lo que sucedió.

El fisicoculturista señaló que Aleska tenía unos temas pendientes y que posiblemente por eso llegó la Fiscalía, sin embargo, no dio más detalles ni abundó en su opinión pues porque es un tema del que él desconoce.

Los fans del programa también hicieron comentarios de broma en los que señalaron que los elementos de la fiscalía votaron por Aleska para que fuera la eliminada y poder detenerla, otros más recordaron cuando Niurka le dijo en un posicionamiento que su propio veneno la iba a llevar a construir un camino cuestionable.

¿A quién le robó los relojes Aleska Génesis?

Aleska Génesis fue detenida por una orden de aprehensión que tenía en su contra por un robo de relojes de alta gama.

La denuncia la interpuso el empresario Javier Rodría Borgio, a quien presuntamente le fueron robados esas piezas de joyería.