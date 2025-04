¿Por qué Mario Vargas Llosa golpeó a Gabriel García Márquez? La historia detrás de la pelea

"¡No olvides cuidarla... por si mañana en vez de verla, te toca imaginarla!"



Gabriel Garcia Márquez.



"Hay días en que la recuerdo y me pregunto: ¿Qué estará haciendo? Hay noches en las que la extraño y me pregunto: ¿Qué me estoy haciendo?"



Mario Vargas Llosa. pic.twitter.com/Y7dfrzdkJu