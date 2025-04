¿Quién es Yamileth Ramírez, la influencer que acusa a Yeri Mua de quitarle el novio? FOTOS

Yamileth Ramírez se volvió tendencia en redes sociales por haber publicado unos videos en los que asegura que su novio la dejó por irse con Yerma Mua, pues él quiere recibir la fama de la creadora de contenido.

La joven publicó unas historias de Instagram en donde exhibió que su ex le había dicho que no iba a estar con nadie, pero lo cachó en una publicación con Yeri Mua.

“Y decías que no estarías con nadie Lole, pero bueno espero que aproveches la fama que te dará Yeri. Te deseo lo mejor, eso es lo que tu buscabas. Y Yeri por fa deja de decir que que no eres moza, claramente te metiste en mi relación”, se lee en el mensaje que le dedicó a su ex y a la cantante de reguetón.

Los videos y las imágenes en las que se lanza contra el ex y contra Yeri Mua han generado varias reacciones en redes sociales y es que algunos apoyan a la influencer veracruzana y otros apoyan a Yamileth.

¿Quién es Yamileth Ramírez?

Yamileth Ramírez es una influencer de OnlyFans originaria del norte del país. En su cuenta de X (Twitter) su biografía dice que es actriz para adultos, ya que en sus videos que publica en dicha red social son explícitos. En esta red social cuenta con más 800 mil seguidores.

En TikTok tiene más de 600 mil seguidores y en esta red social, en la mayoría de sus videos, aparece haciendo bailes sensuales con diminuta ropa de ejercicio, traje de baño o en minivestidos. Además tiene algunos videos blogueando sola o con su ahora exnovio.

En Instagram, Yamileth tiene más de 800 mil seguidores, en donde comparte sensuales fotos y videos de su figura y probaditas de lo que se puede ver en su OnlyFans.

¿Cuánto cobra Yamileth Ramírez para ver su contenido en OnlyFans?

Yamileth Ramírez cobra 10 dólares al mes su suscripción a OnlyFans, es decir, unos 200 pesos mexicanos aproximadamente.

Yamileth Ramírez y Alex Marín

Yamileth Ramírez fue una de las novias de Alex Marín, de la época en la que eran las personas poliamorosas más conocidas, pues en ese momento la relación era entre Alex Marín, Mía Marín y Giselle Montes.

Después terminó con Alex Marín cuando se destapó todo el escándalo del divorcio del productor de cine para adultos con Mía Marín.

En la historia que se ha publica en redes sociales, Yamileth conoció a Alex Marín en un club al que él fue a tener un show con Mía y Giselle, ubicado en el norte del país.

En las entrevistas que dieron los poliamorosos contaron que Yamileth no le había hecho mucho caso a Alex, hasta que un día le llamó y fue cuando se fue a vivir con ellos a Guadalajara, Jalisco.

Yamileth Ramírez cuando estaba con Alex Marín, Mía Marín y Giselle Montes ı Foto: Especial

Luego de que Alex Marín y Mía Marín anunciaron su separación, también se dio a conocer que Yamileth tenía novio, así como Giselle y Mía, las últimas dos tienen parejas estables, incluso mía fue mamá junto a su nuevo esposo.