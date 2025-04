Filtran el que sería el cartel del Corona Capital 2025 con este lineup

El Corona Capital es uno de los festivales más esperados por los fans de la música, ya que siempre sorprende con su cartel internacional con grandes artistas del pop, rock, urbano y más géneros musicales.

El evento se lleva a cabo en noviembre, generalmente, y a unos meses de que se realice la edición de este año en redes sociales anda circulando una imagen que supuestamente es el cartel de este 2025 con grandes artistas como los headliners del Line up.

¿Qué artistas aparecen en el cartel filtrado del Corona Capital 2025?

Según la imagen filtrada del cartel del Corona Capital 2025, los headliners del festival serían Björk, Queens of the Stone Age, Halsey, Pearl Jam, Sabrina Carpenter, MGMT, Gens N’ Roses, The Prodiy, Pixies.

Sin embargo, el cartel filtrado también señala a otras bandas que podrían estar en el festival de música como: Ellie Goulding, The Voidz, The Horrors, The moth and the flame, Tokio Hotel, Damiano David, Doechi, Elephant Tree, entre muchos más.

Además, el supuesto cartel dice que la edición 2025 del Corona Capital se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Es real este cartel del Corona Capital 2025?

La cuenta de la banda Silversun Pickups es la que habría filtrado el cartel, actualmente ya no se puede ver la publicación en el perfil de redes sociales de la banda.

Sin embargo, Corona Capital no ha confirmado o negado nada en sus redes sociales, mientras que los fans están divididos, algunos consideran que Silversun Pickups sí reveló el verdadero cartel, ya que la imagen que circula es la que supuestamente se tomó de su perfil.

Corona Capital cartel filtrado ı Foto: X

Además, hace unas semanas se filtró que Gens N’ Roses tenía planeado venir a México nuevamente, pero al Estadio GNP y el hecho de que aparezca en el cartel levanta sospechas de que pudiera ser cierto.

Mientras que otros fans señalan que se trata de un cartel falso como ha ocurrido en años anteriores, aseguran que es una practica muy común para generar más conversación sobre el tema y después liberar el verdadero lineup.