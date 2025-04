Divorciarme por última vez: ¿Dónde ver esta serie de una mujer que desentierra secretos dolorosos de su pasado?

La serie Divorciarme por última vez, en inglés Divorce Me One Last Time, gira en torno a Hallie Bildner, una poderosa y exitosa CEO de Nueva York que está a punto de casarse con un político multimillonario. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que su antiguo amor de preparatoria nunca firmó los papeles del divorcio.

Esta impactante revelación lleva a Hallie a regresar a su ciudad natal con la intención de cerrar ese capítulo del pasado.

Sin embargo, al reencontrarse con su exesposo, se topa con dos verdades que cambian todo. En primer lugar, él le confiesa el motivo real por el cual rompió con ella, y en segundo, le revela que una niña de siete años es en realidad su hija. Con el corazón en conflicto, Hallie se ve forzada a enfrentar su historia y reconsiderar su futuro.

Mientras los sentimientos enterrados comienzan a resurgir, Hallie deberá tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: seguir con la vida perfecta que ha construido en Nueva York o regresar a ese amor del pasado que nunca terminó del todo.

Divorciarme por última vez es una serie que mezcla romance, drama y segundas oportunidades, explorando lo que ocurre cuando el pasado llama a tu puerta en el momento menos esperado.

¿Dónde ver Divorciarme por última vez?

La serie Divorciarme por última vez, en inglés Divorce Me One Last Time, forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto desde su sitio web como mediante su aplicación móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros ocho episodios —de un total de 76— están disponibles sin costo alguno.

Aunque originalmente fue producida en inglés, ReelShort permite modificar el idioma desde el menú de configuración, lo que da la opción de activar subtítulos en español.

Por otro lado, algunos capítulos también pueden encontrarse en YouTube, donde se presentan en su versión original en inglés. No obstante, en esta plataforma no se incluye la opción de subtítulos.

